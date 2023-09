ULA se Atlas V-vuurpyl keer terug in diens met suksesvolle satellietontplooiing

United Launch Alliance se Atlas V-vuurpyl het suksesvol teruggekeer na diens ná 'n gaping van tien maande in lanserings. Die vuurpyl is Sondag gelanseer met die missie om verskeie satelliete in geosinchroniese wentelbaan te ontplooi vir die Nasionale Verkenningskantoor (NRO) en die Amerikaanse Ruimtemag. Hierdie bekendstelling was die einde van die langste tydperk tussen Atlas V-bekendstellings in 20 jaar.

ULA, 'n gesamentlike onderneming tussen Boeing en Lockheed Martin, word deur klantvertragings in die gesig gestaar as die hoofrede vir die gebrek aan lanserings vir die Atlas V-vuurpyl. Ten spyte hiervan is daar nog 18 meer Atlas V-vlugte geskeduleer, met die vuurpyle wat hoofsaaklik satelliete vir Amazon se Kuiper-breëbandnetwerk dra en ruimtevaarders op Boeing se Starliner-bemanningskapsule lanseer.

Die sending wat Sondag gelanseer is vir die NRO, bekend as "Silent Barker", sal die bewegings van ander ruimtetuie in geosinchroniese wentelbaan naspoor, met 'n fokus op Chinese en Russiese satellietaktiwiteit. Hierdie missie beklemtoon die belangrikheid van monitering en toesig van ruimteaktiwiteite.

Die Atlas V-vuurpyl het sy Russies-vervaardigde RD-180-hoofenjin en vyf strap-on vaste-brandstof boosters aangesteek om weg te klim van Cape Canaveral Space Force Station. Die eerste fase van die vuurpyl het die boosters vrygestel en later geskei om die Centaur-boonste stadium in staat te stel om voort te gaan om in 'n wentelbaan te versnel. Veelvuldige brandwonde deur die Centaur boonste stadium se RL10-enjin het die satelliete suksesvol in 'n wentelbaan naby geosinchroniese hoogte geplaas.

ULA het gewerk aan die oorgang van die Atlas V-vuurpyl na die nuwe Vulcan-vuurpyl. Die Atlas V-program het tans nog 18 bekendstellings geskeduleer, hoofsaaklik vir Boeing se Starliner-bemanningskapsule-missies. Die Vulcan-vuurpyl, wat Blue Origin se BE-4-enjins sal gebruik, sal na verwagting in die komende jare as die primêre vuurpyl oorneem.

In die algemeen is die suksesvolle terugkeer van die Atlas V-vuurpyl na diens 'n belangrike mylpaal vir ULA. Dit demonstreer hul vermoë om satelliete na geosinchroniese wentelbaan te lewer en beklemtoon die belangrikheid van betroubare en gereelde lanserings in die ruimtebedryf.

Bronne:

- Ars Technica: [Bron Naam]