United Launch Alliance is gereed om die eerste Vulcan-vuurpyl op Oukersaand bekend te stel

Londen, 26 Oktober 2023 - United Launch Alliance (ULA), 'n bekende gesamentlike onderneming tussen Boeing en Lockheed Martin, het amptelik sy planne aangekondig om die eerste vlug van die hoogs verwagte Vulcan-vuurpyl op Oukersaand te begin, soos deur CNBC gerapporteer. Tory Bruno, die HUB van ULA, het hierdie opwindende ontwikkeling onthul tydens sy verskyning by die CNBC Tegnologie Uitvoerende Raad-beraad. Die bekendstellingsvenster is ingestel om te wissel van die 24ste tot die 26ste Desember.

ULA bestuur die konstruksie en kwalifikasie van die boonste stadium van die Vulcan-vuurpyl ywerig, met 'n geprojekteerde voltooiingsdatum wat vir November vasgestel is. In die geval van enige onverwagte vertragings, sal ULA egter die bekendstelling vir Januarie herskeduleer om 'n naatlose en suksesvolle missie te verseker. Die Vulcan-bekendstelling het vroeër vanjaar verskeie terugslae ondervind, insluitend 'n enjinontploffing tydens toetse wat deur sy verskaffer, Blue Origin, uitgevoer is.

Die baanbrekende Cert-1-missie sal die debuut-onderneming vir die Vulcan-vuurpyl wees en sal die vervoer van 'n kommersiële maanlander, ontwikkel deur Astrobotic, saam met 'n loonvrag vir Celestis behels. Hierdie uitsonderlike loonvrag sal as 'n gedenkdiens dien, wat die gekoesterde as dra van individue wat ter ruste gelê wil word in die ewige ruimte.

Na die suksesvolle bekendstelling van Vulcan, beoog ULA veelvuldige lanserings vir 2024, met 'n daaropvolgende versnelling in lanseringsfrekwensie tot 'n tweeweeklikse skedule teen die laaste helfte van 2025. ULA het onlangs 'n kontrak verkry om Amazon se Kuiper-satelliete te lanseer, wat 'n gebalanseerde agterstand van ongeveer 50-50 tussen regering en kommersiële projekte.

Algemene vrae

1. Wat is ULA?

United Launch Alliance (ULA) is 'n gesamentlike onderneming tussen die lugvaartreuse Boeing en Lockheed Martin, wat spesialiseer in ruimtelanseringsdienste. ULA is bekend vir die ontplooiing van die nuutste vuurpyle en loonvragte in die ruimte.

2. Wat is die Vulcan-vuurpyl?

Die Vulcan-vuurpyl is 'n innoverende ruimtelanseringsvoertuig wat deur ULA ontwikkel is. Dit verteenwoordig die volgende generasie vuurpyle wat ontwerp is om verskeie loonvragte na 'n wentelbaan te lewer, insluitend satelliete en bemande ruimtetuie.

3. Wat is die Cert-1-missie?

Die Cert-1-sending verwys na die deurslaggewende eerste vlug van die Vulcan-vuurpyl. Dit sal 'n kommersiële maanlander wat deur Astrobotic geskep is, sowel as 'n gedenkvrag vir Celestis vervoer, wat die as dra van individue wat 'n hemelse rusplek verlang.

4. Wat is die lanseervenster vir die Vulcan-vuurpyl?

Die lanseervenster vir die Vulcan-vuurpyl is geskeduleer van 24 tot 26 Desember. In die geval van onvoorsiene omstandighede kan die bekendstelling egter vir Januarie herskeduleer word om 'n veilige en suksesvolle missie te verseker.

5. Wat is ULA se toekomstige bekendstellingsplanne?

Na die Vulcan-vuurpyl se debuut, beoog ULA om veelvuldige lanserings in 2024 uit te voer, wat die lanseringsfrekwensie geleidelik verhoog tot elke tweede week teen die tweede helfte van 2025. Die onlangse Amazon Kuiper-satellietlanseringskontrak het bygedra tot 'n gebalanseerde agterstand van regerings- en kommersiële projekte.