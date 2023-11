ULA se Vulcan Rocket Nearing Debuut Flight, gereed vir Desember bekendstelling

By

United Launch Alliance (ULA) maak aansienlike vordering met die hoogs verwagte debuutvlug van sy Vulcan-vuurpyl. Volgens Tory Bruno, uitvoerende hoof van ULA, is die vuurpyl op koers om vir die eerste keer op 24 Desember te lanseer. Die voltooiing van sleuteltoetse, insluitende kwalifikasietoetsing vir die Centaur V-boonste stadium, het ULA nader aan hierdie mylpaal gebring.

Ter voorbereiding vir die bekendstelling sal die Centaur-boverhoog met die Vulcan-eerste verhoog geïntegreer word, en die gekombineerde voertuig sal in Desember 'n nat kleedrepetisie ondergaan. Die vuurpyl se hoofenjins wat deur Blue Origin, bekend as BE-4s, verskaf word, sal veral nie tydens die repetisie afgevuur word nie, aangesien hulle reeds in Junie 'n warm vuurtoets suksesvol voltooi het.

ULA het 'n mate van buigsaamheid in sy skedule toegelaat om rekening te hou met potensiële weerbeperkings. As die toestande op 24 Desember ongunstig is, het die maatskappy bykomende bekendstellingsgeleenthede op 25 en 26 Desember. Verder, indien nodig, kan die "Sertifisering 1"-sending vir die eerste helfte van Januarie herskeduleer word.

Die primêre doel van die Sertifisering 1-missie is om 'n maanlander wat deur Astrobotic ontwikkel is, te vervoer. Hierdie lander beoog om vroeg volgende jaar 'n sagte landing op die Maan te bereik.

Die ontwikkeling van die Vulcan-vuurpyl was 'n lang proses wat oor 'n dekade strek. ULA het die projek begin om sy vloot Atlas- en Delta-vuurpyle te vervang en om meer effektief met SpaceX se Falcon-vuurpyle mee te ding. Daarbenewens moes ULA voldoen aan 'n mandaat van die Amerikaanse Kongres om weg te beweeg van Russies-vervaardigde enjins wat hul Atlas V-vuurpyl aangedryf het.

Die uitgebreide vertragings waarmee ULA te kampe het, het druk van die Amerikaanse ruimtemag veroorsaak, wat vereis dat Vulcan nasionale veiligheidsmissies uitvoer. Voordat hy met hierdie missies voortgaan, moet Vulcan twee sertifiseringsvlugte voltooi en relevante data aan die weermag verskaf. Die eerste sertifiseringsvlug is die komende Astrobotiese sending, gevolg deur die lansering van Sierra Space se Dream Chaser-ruimtetuig.

Met 70 Vulcan-bekendstellings wat reeds verkoop is, beoog ULA om produksie op te skaal om 'n kadens van twee bekendstellings per maand teen die einde van 2025 te bereik. Hierdie ambisieuse doelwit het bestuursuitdagings verhoog, insluitend koördinering met enjinvervaardiger Blue Origin. ULA bly optimisties dat hul pogings positiewe resultate sal oplewer, en beklemtoon hul verbintenis om hierdie planne te lewer.