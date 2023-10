Astrobotic se Lunar Lander om op ULA se Vulcan Centaur-vuurpyl af te blaas

Pittsburgh-gebaseerde lugvaartmaatskappy, Astrobotic, gaan geskiedenis maak met die lansering van sy eerste maanlander, wat deur United Launch Alliance (ULA) se nuwe Vulcan Centaur-vuurpyl gedra sal word. Tory Bruno, uitvoerende hoof van ULA, het tydens die CNBC Tegnologie Uitvoerende Raad-beraad aangekondig dat die bekendstelling tussen 24 Desember en 26 Desember geskeduleer is.

Astrobotic se Peregrine-robotlander sal aan boord van die vuurpyl wees, saam met 'n loonvrag van Celestis, 'n maatskappy wat lanseerdienste gebruik om veras oorblyfsels die ruimte in te stuur as 'n gedenkteken. Die bekendstelling is deel van 'n $79.5 miljoen-kontrak wat deur NASA in 2019 aan Astrobotic toegeken is deur die Commercial Lunar Payload Services-inisiatief. Die missie het ten doel om wetenskaplike loonvragte na die noordelike streke van die maan te lewer namens die ruimte-agentskap.

Volgens Bruno is die spesifieke bekendstellingsdatum gekies weens wetenskaplike oorwegings wat verband hou met orbitaalmeganika. Astrobotic se missievereistes noodsaak noukeurig beheerde beligtingstoestande en deurlopende radiokommunikasie met die Deep Space Network. Hierdie faktore beperk die bekendstellingsvenster tot net 'n paar dae elke maand.

Die reis na hierdie mylpaal was nie sonder uitdagings nie. Die aanvanklike aankondiging van ULA as die lanseringsverskaffer is in 2019 gemaak, met 'n beplande lanseringsdatum vir 2021. Tegniese vertragings met die Vulcan-vuurpyl, soos die boonste stadium-ontploffing tydens toetsing by NASA se Marshall Space Flight Centre in Maart, het egter terugslae veroorsaak . Verdere vertragings het voorgekom weens vuurpylmotortoetsvoorvalle waarby Blue Origin se BE-4-enjins betrokke was. Ten spyte van hierdie terugslae, is ULA vol vertroue dat hulle die toetsing en kwalifikasie van die Vulcan-bofase in November sal voltooi.

Hierdie eerste missie, bekend as Sertifisering-1, is een van twee sertifiseringsvlugte wat deur die Ruimtemag vereis word. Die lansering sal vanaf Launch Complex 41 by Cape Canaveral Space Force Station in Florida plaasvind. ULA het ambisieuse planne om die bekendstellingskadens van die Vulcan te verhoog, met die oog op een bekendstelling elke twee weke teen middel 2025. Die maatskappy verwag dat die vraag na sy bekendstellingsdienste van beide die regering en kommersiële kliënte sal kom, met die onlangse kontrakoorwinning van Amazon om 'n gedeelte van sy Kuiper-satelliet-internet-mega-konstellasie 'n noemenswaardige prestasie te wees.

