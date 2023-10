Astrobotic se Lunar Lander sal op ULA se Vulcan Centaur-vuurpyl begin

Pittsburgh-gebaseerde maatskappy Astrobotic berei voor vir die hoogs verwagte lansering van sy eerste maanlander op United Launch Alliance (ULA) se gevorderde Vulcan Centaur-vuurpyl. Tory Bruno, uitvoerende hoof van ULA, het bevestig dat die bekendstelling geskeduleer is om tussen 24 Desember en 26 Desember plaas te vind, wat 'n belangrike mylpaal vir beide maatskappye en die ruimtebedryf as geheel is.

Die komende bekendstelling is 'n integrale deel van Astrobotic se missie om wetenskaplike loonvragte na die noordelike streek van die Maan te lewer. Die Peregrine-robotlander, ontwikkel deur Astrobotic, sal 'n loonvragvermoë van 120 kilogram dra en sal NASA se Commercial Lunar Payload Services-inisiatief ondersteun. Hierdie inisiatief is daarop gemik om die ontwikkeling van maanverkenning aan te moedig deur vennootskap met private maatskappye.

In 'n baanbrekende samewerking sal Astrobotic se Peregrine-lander ook 'n gasvrag van Celestis bevat, 'n maatskappy wat toegewy is om klein porsies veras oorskot na die ruimte te stuur as 'n gedenkdiens. Hierdie unieke vennootskap voeg 'n aangrypende element by die missie en beklemtoon die groeiende erkenning van ruimte as 'n finale grens vir menslike herinnering.

Terwyl die bekendstellingsvenster met Oukersaand saamval, beklemtoon Tory Bruno, uitvoerende hoof van ULA, dat die tydsberekening op noukeurige wetenskaplike berekeninge gebaseer is. Die missievereistes dikteer noukeurige beheer van beligtingstoestande en die behoefte aan konstante radiokommunikasie met die Deep Space Network. Hierdie faktore beperk die bekendstellingsvenster tot net 'n paar dae elke maand, wat die Kersaand-bekendstelling des te meer betekenisvol maak.

ULA het tegniese terugslae ondervind in die ontwikkeling van die gevorderde Vulcan Centaur-vuurpyl. Die maatskappy bly egter daartoe verbind om die hoogste veiligheids- en werkverrigtingstandaarde te verseker. Die komende bekendstelling verteenwoordig 'n deurslaggewende mylpaal vir ULA, aangesien dit een van twee sertifiseringsvlugte is wat nodig is om aan die streng vereistes van die Verenigde State se Ruimtemag te voldoen.

Die lansering is geskeduleer om by Launch Complex 41 by Cape Canaveral Space Force Station in Florida plaas te vind. ULA het ambisieuse planne vir die toekoms, met die doel om die lanseringskadens van die Vulcan Centaur-vuurpyl tot een lansering elke twee weke teen middel 2025 te verhoog. Hierdie verhoogde vraag sal na verwagting van beide die regering en kommersiële kliënte kom, aangesien ULA voortgaan om kontrakte en vennootskappe met sleutelspelers in die bedryf te verseker.

Astrobotic se eerste maanlander-lansering, in vennootskap met ULA, baan die weg vir toekomstige ruimteverkenning en bied 'n unieke perspektief op die belangrikheid van Oukersaand as 'n bekendstellingsdatum. Dit demonstreer die buitengewone vermoëns van private maatskappye om wetenskaplike navorsing te ondersteun, hulde te bring aan geliefdes en die grense van menslike verkenning verby die aarde te verskuif.

FAQ

1. Wat is Astrobotic se eerste maanlander?

Astrobotic se eerste maanlander, genaamd Peregrine, is 'n robotruimtetuig wat ontwerp is om wetenskaplike loonvragte na die noordelike streek van die Maan te lewer. Dit is ongeveer ses voet hoog, agt voet breed, en het 'n loonvragvermoë van 120 kilogram.

2. Wat is die doel van die sending?

Die missie het ten doel om NASA se Commercial Lunar Payload Services-inisiatief te ondersteun deur wetenskaplike loonvragte aan die Maan te lewer. Daarbenewens het die missie 'n unieke vennootskap met Celestis, 'n maatskappy wat klein porsies veras oorblyfsels na die ruimte stuur as 'n gedenkdiens.

3. Hoekom is die bekendstelling vir Oukersaand geskeduleer?

Die bekendstellingsvenster word bepaal deur missievereistes wat noukeurig beheerde beligtingstoestande en deurlopende radiokommunikasie vereis. Hierdie beperkings lei tot 'n paar beskikbare bekendstellingsdae elke maand, waarvan een op Oukersaand val.

4. Watter terugslae het ULA teëgekom?

ULA het te kampe gehad met tegniese vertragings in die ontwikkeling van sy Vulcan Centaur-vuurpyl, insluitend voorvalle wat 'n boonste-stadium-ontploffing tydens toetsing en nog 'n ontploffing tydens vuurpylenjintoetse behels het. ULA bly egter toegewyd om die hoogste veiligheid- en werkverrigtingstandaarde te verseker.

5. Waar vind die bekendstelling plaas?

Die lansering sal by Launch Complex 41 by Cape Canaveral Space Force Station in Florida plaasvind.

Bronne: NASA ([URL van domein]), CNBC Technology Executive Council Summit ([URL van domein])