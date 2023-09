Voëlbevolkings in die VK staar wenners en verloorders in die gesig namate klimaatsverandering posvat

Voëlbevolkings in die Verenigde Koninkryk ondergaan aansienlike veranderinge as gevolg van die impak van klimaatsverandering, volgens wetenskaplikes. Terwyl sommige spesies floreer, staar ander ernstige afnames in die gesig.

Die verlies van natuurlike habitatte, die gebruik van plaagdoders en veranderende weerpatrone dra alles by tot die agteruitgang van voëlspesies in Brittanje. Die British Trust for Ornithology berig dat die aantal wilde voëls sedert 73 met 1970 miljoen gedaal het.

Veral trekvoëls word deur uitdagings in die gesig gestaar, aangesien hulle uiterste weerstoestande in verskillende kontinente navigeer. Dr Dave Leech, hoof van ring by die Britse Trust vir Ornitologie, beklemtoon klimaatsverandering as 'n groot druk vir trekvoëls. Hulle moet klimaatstoestande nie net in hul broeiplekke in ag neem nie, maar ook in hul oorwinteringsgebiede en die streke waardeur hulle tydens migrasie gaan.

Sommige spesies pas by die veranderende klimaat aan. Rietsangers, byvoorbeeld, trek voordeel uit langer, warmer somers deur meer nageslag te produseer. Soortgelyk brei spesies soos die Cetti-sanger hul verspreidingsgebied noordwaarts uit.

Ander spesies, insluitend die koekoek en die wilgersanger, sukkel egter om dit te hanteer terwyl die klimaat warmer word. Koekoeke, wat hul somers in die VK deurbring, vind dit moeilik om terug te kom van Afrika af weens 'n gebrek aan kos en dalende getalle.

Die afname in voëlbevolkings is 'n groot bekommernis vir voëlentoesiaste en bewaringsbewustes. Die verlies van ikoniese spesies soos die koekoek en die nagtegaal kan 'n groot impak hê op toekomstige geslagte, wat dalk nooit die geleentheid sal hê om hul unieke roepe te hoor nie.

Nietemin bly voëlentoesiaste hoopvol dat klimaatsverandering tot die opkoms van nuwe spesies in die VK kan lei. Byvoorbeeld, spesies soos die swartvlerkstel en die byvreter, wat voorheen selde aan Britse kus gesien is, verlustig nou voëlkykers.

Deur uitgebreide data-insameling en -monitering hoop wetenskaplikes om die impak van klimaatsverandering op voëlbevolkings beter te verstaan ​​en strategieë te ontwikkel om hierdie veranderinge te versag.

Bronne:

– Britse Trust vir Ornitologie

– Dr Dave Leech, Britse Trust vir Ornitologie

Volg Helen op Twitter @hbriggs.