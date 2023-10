Skitterende nag: Sterrekunde-entoesiaste in Udupi getuig van gedeeltelike maansverduistering

'n Groep sterrekunde-entoesiaste in Udupi het die hele nag wakker gebly om 'n pragtige hemelse gebeurtenis te aanskou - 'n gedeeltelike maansverduistering. Die Poornaprajna Amateur Astronomers' Club, bestaande uit studente van Poornaprajna College, het die unieke geleentheid gehad om hypnotiserende beelde van die verduistering vas te vang. Hierdie spesifieke verduistering was besonder spesiaal aangesien dit die eerste en enigste sigbare verduistering vir Indië in 2023 was.

Die verduistering het op 11 Oktober om 31:28 begin en die skaduwee van die Aarde het op 1 Oktober om 29:1 op die maan begin werp. Soos die tyd gevorder het, het die skaduwee meer prominent geword totdat dit sy hoogtepunt om 44:XNUMX as bereik het. die verduistering ontvou het, het die klublede die uitsonderlike gesig gretig gedokumenteer.

Volgens Souda Atul Bhat, die koördineerder van die klub, het die belyning van die son, Aarde en maan 'n belangrike rol gespeel in die skep van hierdie asemrowende verskynsel. Die maansverduistering het plaasgevind as gevolg van die ringvormige verduistering wat op 14 Oktober 2023 plaasgevind het, wat vanaf die Amerikas sigbaar was. As gevolg van die konstante beweging van hemelliggame is die perfekte belyning effens versteur, wat veroorsaak het dat slegs 'n gedeelte van die maan onder die Aarde se skaduwee val. Dit het gelei tot 'n gedeeltelike maansverduistering.

Terwyl sommige entoesiaste met bewolkte lug te kampe gehad het, het ander daarin geslaag om 'n glimp van die verduistering vas te vang toe die wolke kortstondig opgeklaar het. Shantika Upadhya, 'n student van III B.Com, het gretig gewag op die piekverduistering en het 'n beeld suksesvol vasgelê tydens die kort venster van helderheid. Bhargava Bhat, 'n student van I B.Sc., het ook laat wakker gebly in 'n poging om die hele verduistering te dokumenteer. Ongelukkig het die lug na 2:XNUMX al hoe meer bewolk geword, wat verdere waarneming belemmer het.

Die volgende verduistering wat in Indië sigbaar is, sal eers in September 2025 plaasvind, wat hierdie hemelse gebeurtenis des te meer merkwaardig maak. Die Poornaprajna Amateur Astronomers' Club en ander sterrekunde-entoesiaste wag geduldig op die volgende geleentheid om te verwonder aan die wonders van die kosmos.

vrae

Wat is 'n maansverduistering?

’n Maansverduistering vind plaas wanneer die Aarde tussen die son en die maan beweeg, wat veroorsaak dat die maan onder die Aarde se skaduwee val.

Wat is 'n gedeeltelike maansverduistering?

'n Gedeeltelike maansverduistering vind plaas wanneer slegs 'n gedeelte van die maan onder die Aarde se skadu val, wat 'n gedeeltelike verdonkering van die maan tot gevolg het.

Wanneer was die gedeeltelike maansverduistering in Udupi?

Die gedeeltelike maansverduistering is in die vroeë oggendure van Sondag 29 Oktober in Udupi gesien. Dit het om 11:31 op 28 Oktober begin en sy hoogtepunt bereik om 1:44 op 29 Oktober.

Wanneer sal die volgende verduistering in Indië sigbaar wees?

Die volgende verduistering wat in Indië sigbaar is, sal na verwagting in September 2025 plaasvind.