NASA het onlangs 'n baanbrekende missie begin wat daarop gemik is om die veranderinge wat in Antarktika se uitgestrekte yslaag plaasvind, te dokumenteer. Befonds deur NASA en gelei deur UC Irvine, een van die topnavorsingsinstellings in die Verenigde State, poog hierdie onderneming om belangrike insigte in die smeltende ys en die implikasies daarvan vir ons planeet te ontsluit.

Die Antarktiese yslaag, wat ongeveer 90% van die wêreld se ys en 70% van sy vars water hou, speel 'n belangrike rol in die regulering van globale seevlakke. ’n Verskuiwende klimaat het kommer laat ontstaan ​​oor die destabilisering van hierdie massiewe ysmassa, wat dit noodsaaklik maak vir wetenskaplikes om die gedrag daarvan beter te verstaan.

Terwyl die oorspronklike navorsers geweier het om kommentaar te lewer, is die span se doelwit duidelik: om omvattende data in te samel oor die fisiese prosesse wat bydra tot ysplaatveranderinge. Deur moderne afstandswaarnemingstegnologie te gebruik, insluitend satellietwaarnemings en metings in die lug, poog die span om presiese besonderhede van die yslaag se dikte, omvang en beweging vas te lê. Hierdie waarnemings sal waardevolle insigte verskaf oor hoe die ys op veranderende omgewingstoestande reageer.

Vrae:

V: Waarom is die Antarktiese yslaag belangrik?

A: Die Antarktiese ys is deurslaggewend vir die regulering van globale seevlakke en bevat groot hoeveelhede varswater.

V: Wat is die doel van NASA se sending?

A: NASA se missie is daarop gemik om die veranderinge wat in Antarktika se yskap plaasvind, te dokumenteer en 'n dieper begrip te kry van sy gedrag in reaksie op 'n veranderende klimaat.

V: Watter tegnologie sal in hierdie poging gebruik word?

A: Die span sal die nuutste afstandswaarnemingstegnologie gebruik, insluitend satellietwaarnemings en metings in die lug, om presiese data oor die yslaag se dikte, omvang en beweging in te samel.