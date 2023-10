NASA se Psyche Mission: Verken 'n metaalryke asteroïde

NASA gaan volgende week sy baanbrekende Psyche-sending van stapel stuur, wat die eerste missie ooit is wat toegewy is aan die bestudering van 'n metaalryke asteroïde en die ontrafeling van die raaisels van rotsagtige hemelliggame. Die missie het ten doel om waardevolle insigte te verskaf oor die vorming en samestelling van voorwerpe in die sonnestelsel.

Die Psyche-ruimtetuig sal na verwagting op Donderdag, 12 Oktober, vanaf NASA se Kennedy-ruimtesentrum in Florida gelanseer word. Sy bestemming is 'n metaalryke asteroïde wat 2.2 miljard myl daarvandaan geleë is, geleë in die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter. Hierdie asteroïde, ook genaamd Psyche, bied 'n unieke geleentheid vir wetenskaplikes om in sy geologiese geskiedenis te delf en sy elementêre samestelling te ontbloot.

Toegerus met drie gevorderde wetenskaplike instrumente, is die Psyche-ruimtetuig goed voorbereid om die raaisels van hierdie enigmatiese asteroïde te ontrafel. Die magnetometer aan boord sal na spore van 'n antieke magnetiese veld soek, wat lig werp op die vroeë geskiedenis van die asteroïde. Die gamma-straal- en neutronspektrometer sal help om die chemiese elemente wat die asteroïde saamstel te identifiseer, wat deurslaggewende insigte oor sy vorming verskaf. Intussen sal die multispektrale beeldvormer gedetailleerde inligting oor die asteroïde se mineraalsamestelling en topografie vasvang.

Sodra die ruimtetuig by Psyche aankom, sal dit ongeveer 26 maande spandeer om die asteroïde te wentel en 'n magdom data te versamel deur hoë-resolusie beelding en ander metings. Hierdie data sal wetenskaplikes in staat stel om 'n dieper begrip te kry van die asteroïde se geskiedenis, sy interne struktuur en die verskillende prosesse wat dit oor tyd gevorm het.

Deur die geheime van Psyche te ontrafel, hoop wetenskaplikes om waardevolle insigte te verkry oor die vorming en evolusie van metaalryke asteroïdes in ons sonnestelsel. Hierdie inligting kan moontlik leidrade verskaf oor die vroeë stadiums van planeetvorming en lig werp op die prosesse wat die rotsagtige voorwerpe wat ons vandag sien gevorm het.

Die bekendstelling van die Psyche-sending is 'n belangrike mylpaal in ons verkenning van hemelliggame, wat nuwe weë van kennis oor die vorming en samestelling van voorwerpe in die sonnestelsel oopmaak.

Bron(ne): Xinhua News Agency