Die Royal Tyrrell Museum vertoon skaars Triceratops-skedel

Die Royal Tyrrell Museum of Paleontology in Drumheller, Kanada, het sy jongste uitstalling, 'n gefossileerde triceratops-skedel uit die laat Kryttydperk, onthul. Die skedel, met die bynaam Calli, is die bes bewaarde en mees volledige triceratops-skedel wat nog ooit in Kanada gevind is. Triceratops-fossiele is relatief algemeen in die Verenigde State, maar skaars in Kanada, wat hierdie ontdekking betekenisvol maak.

Dr. Caleb Brown, die museum se kurator van dinosourusistematiek en evolusie, het opgewondenheid uitgespreek oor die nuwe toevoeging tot die museum se versameling. Hy het genoem dat die Royal Tyrrell Museum nie voorheen 'n oorspronklike triceratops-skedel gehad het nie.

Die skedel is in 2014 ontdek tydens paleontologiese vloedversagtingswerk ná die vloede van 2013. Dit is gevind naby Callum Creek, 'n sytak van die Oldmanrivier. Weens sy grootte en gewig moes die fossiel in “blokke” onttrek word en met die lug na Drumheller vervoer word. In die loop van sewe jaar het tegnici by die museum die fossiel sorgvuldig voorberei vir navorsing en openbare vertoon.

Tegnikus Ian Macdonald het 6,500 815 uur daaraan bestee om die fossiel saam te stel en XNUMX kilogram harde rots noukeurig te verwyder om die skedel bloot te lê. Die groot grootte en ongelyke vorm van die skedel het uitdagings tydens die kurasieproses gebied. Macdonald het die ingewikkelde werk beskryf wat hy op elke bult, put en groef in die fossiel moes doen.

Die triceratops-skedel meet ses voet lank by vyf voet breed en is ongelooflik broos. Om die skedel te ondersteun, het die museum pasgemaakte metaalarmatuur van smede in Strathmore opdrag gegee.

Hierdie fassinerende uitstalling bied besoekers 'n seldsame geleentheid om die majesteit en kompleksiteit van triceratops te waardeer, 'n dinosourus wat meer as 68 miljoen jaar gelede teen die voetheuwels van suidwes Alberta rondgedwaal het.

Bronne:

– Royal Tyrrell Museum of Paleontology; Drumheller, Kanada