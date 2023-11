Vind persoonlikhede in vulkane: Verstaan ​​​​die onvoorspelbaarheid van uitbarstings

Vulkane, soos mense, het unieke persoonlikhede. Terwyl sommige vulkane geneig is tot groot uitbarstings, kan ander vir eeue stil bly. Wetenskaplikes bestee baie tyd en moeite om hierdie vulkaniese persoonlikhede te verstaan ​​en die waarskuwingstekens van 'n dreigende uitbarsting te ontsyfer. Die onvoorspelbaarheid van vulkaniese gedrag maak akkurate uitbarstingvoorspellings egter uitdagend.

Een so 'n vulkaan van belang is Campi Flegrei, geleë naby Napels, Italië. Die laaste groot uitbarsting het in 1538 plaasgevind, en aansienlike seismiese aktiwiteit is onlangs waargeneem. Christopher Kilburn, 'n professor in vulkanologie, verduidelik dat hoewel daar ooreenkomste tussen die huidige seismiese onrus en vorige tydperke van onrus in die 1980's is, daar ook noemenswaardige verskille is. Die huidige opheffing van die grond was stadiger en duurder. Kilburn en sy kollegas stel voor dat hierdie veranderinge dui op 'n verswakking van die vulkaan se kors, wat dit meer vatbaar maak vir skeuring.

Kilburn beklemtoon egter dat selfs al vind 'n breuk plaas, dit nie 'n vulkaniese uitbarsting waarborg nie. Die gedrag van magma bly onseker, en die sterrewag teenwoordig by Campi Flegrei dek 'n reeks moontlike uitkomste, van verhoogde seismiese aktiwiteit tot 'n klein uitbarsting.

Om vulkaniese stelsels te verstaan ​​is uitdagend vanweë hul groot grootte en komplekse aard. Calderas, wat groot depressies is wat deur vulkaniese aktiwiteit gevorm word, kan kilometers ver strek. Byvoorbeeld, die Long Valley Caldera in Kalifornië dek ongeveer 10 myl. Die Yellowstone Caldera in Yellowstone Nasionale Park is selfs meer uitgestrek, en meet 30 myl by 45 myl. Alhoewel die Long Valley Caldera ook in die 1980's verhoogde seismiese aktiwiteit ervaar het, is wetenskaplikes minder bekommerd oor 'n groot uitbarsting daar weens aanduidings dat die onderliggende magma besig is om af te koel.

Navorsingswetenskaplike Ettore Biondi en sy kollegas het 'n nuwe metode ontwikkel om akoestiese waarnemingsdata in te samel deur veseloptiese kabels te gebruik om ondergrondse foto's van die Long Valley Caldera vas te vang. Hulle het ontdek dat 'n soliede rotsstruktuur die magmakamer bedek, wat waarskynlik groot uitbarstings inhibeer. Alhoewel kleiner uitbarstings nie uitgesluit kan word nie, glo Biondi dat die situasie vanuit 'n supervulkaniese uitbarstingsperspektief relatief veilig bly.

Die uitdaging om vulkaniese uitbarstings te voorspel spruit uit die unieke eienskappe van elke vulkaan. Om te verstaan ​​wat normaal is vir 'n spesifieke vulkaan, help om abnormale tekens te identifiseer. Vulkaanstelsels is egter uiteenlopend, en wat 'n uitbarsting vir een vulkaan kan aandui, is dalk nie elders van toepassing nie. Wetenskaplikes gaan voort om vulkane noukeurig te monitor om hul onderskeie persoonlikhede te ontbloot en uitbarstingsvoorspellingsvermoëns te verbeter.

vrae:

1. Is daar betroubare metodes om vulkaniese uitbarstings te voorspel?

Vulkaanuitbarstings is uitdagend om te voorspel as gevolg van die uiteenlopende gedrag van vulkaanstelsels. Wetenskaplikes maak staat op die monitering van vulkaniese aktiwiteit en om te verstaan ​​wat normaal is vir elke spesifieke vulkaan om abnormale tekens te herken. Akkurate uitbarstingvoorspellings bly egter ontwykend.

2. Wat is die belangrikste verskille tussen die onlangse seismiese onrus by Campi Flegrei en vorige tydperke?

In teenstelling met vorige tydperke van onrus, was die onlangse opheffing van die grond by Campi Flegrei stadiger en duurder. Dit dui op 'n potensiële verswakking van die vulkaan se kors en verhoogde vatbaarheid vir skeuring.

3. Waarom word sommige vulkane as minder geneig geag om groot uitbarstings te ervaar?

Aanwysers soos afkoelende magma en die teenwoordigheid van soliede rotsstrukture wat die magmakamer bedek, kan die waarskynlikheid van groot uitbarstings verminder. Kleiner uitbarstings kan nog voorkom, maar die risiko van 'n supervulkaniese uitbarsting is laer.

4. Wat maak die voorspelling van vulkaniese uitbarstings so uitdagend?

Vulkane het unieke persoonlikhede en vertoon verskillende gedrag. Om die spesifieke kenmerke van elke vulkaan te verstaan, vereis uitgebreide monitering en ontleding. Boonop is vulkaniese stelsels uiteenlopend, wat dit uitdagend maak om universele voorspellingsmetodes te vestig.