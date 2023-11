Nuwe spesies Racerunner-akkedisse wat in Iran ontbloot is

’n Baanbrekersontdekking is in Iran gemaak terwyl ’n span dierkundiges en bioloë twee voorheen onbekende spesies rasloper-akkedisse geïdentifiseer het. Die bevindinge van hierdie merkwaardige navorsing, gepubliseer in die gesogte joernaal Zootaxa, werp lig op die unieke eienskappe van hierdie ontwykende wesens en hul plek binne die renloper-akkedisfamilie.

'n Paar jaar gelede is 'n groep akkedisse met 'n duidelike voorkoms naby die stad Tabas, ongeveer 55 kilometer van Teheran, opgemerk. Geïnspireer deur hierdie ongewone bevinding, is 'n toegewyde span saamgestel om 'n omvattende ondersoek te doen.

Die span het dit aangedurf na die plek waar die akkedisse die eerste keer gesien is en tien eksemplare wat hulle teëgekom het, noukeurig ontleed. Een opvallende kenmerk het dadelik uitgestaan ​​- al die akkedisse het ingewikkelde hiërogliewe patrone op hul rug vertoon, 'n ongekende ontdekking onder racerunner-akkedisse. Verdere ondersoek het twee afsonderlike groepe akkedisse aan die lig gebring, elk met effens verskillende patrone.

Met 'n gemiddelde lengte van ongeveer 18 cm, het hierdie akkedisse effektief in hul woestynhabitat ingemeng danksy hul unieke kleur. Hulle is dikwels waargeneem waar hulle roerloos op rotse of lappies sand bly, en soms onder nabygeleë bosse inpyl om af te koel of vir prooi te jag. Hul gladde, vinnige beweging en behendigheid is kenmerkende eienskappe van woestynbewonende spesies.

By nadere ondersoek het die span ontdek dat elke akkedis donkerbruin kronkels op hul rug dra, wat die hiërogliewe patroon voorstel wat voorheen aan die wetenskap onbekend was. Daarbenewens het hulle lang sterte gehad, amper twee keer die lengte van hul liggame, asook donkerbruin oë en skerp kloue. Hierdie fisies kenmerkende eienskappe, gekombineer met hul gedragseienskappe, het bevestig dat die akkedisse inderdaad 'n nuwe spesie was.

Na deeglike DNS-ontleding het die navorsers die twee nuwe spesies definitief geïdentifiseer as Eremias graphica en Eremias pseudofasciata, vernoem na die unieke merke op hul rug en hul behoort aan die renlopergroep. Hierdie baanbrekende navorsing wys die ryk diversiteit van racerunner-akkedisse en verskaf noodsaaklike insigte in die evolusionêre geskiedenis van hierdie merkwaardige wesens.

FAQ

V: Wat was die kenmerkende kenmerke van die nuut ontdekte racerunner-akkedisse?

A: Die unieke eienskappe van die nuut ontdekte akkedisse het ingewikkelde hiërogliewe patrone op hul rug, lang sterte, donkerbruin oë en skerp kloue ingesluit.

V: Hoe het die akkedisse by hul woestynhabitat aangepas?

A: Die akkedisse het naatloos met hul omgewing gemeng, danksy hul kleur en vermoë om stil te sit op klippe of lappies sand. Hulle het af en toe skuiling onder bosse gesoek om af te koel of prooi te vang.

V: Waarvoor is racerunner-akkedisse bekend?

A: Racerunner-akkedisse is bekend vir hul spoed, met sommige spesies wat tot 28 km/uur kan hardloop.

V: Wat is die wetenskaplike name aan die nuwe spesie gegee?

A: Die twee nuut ontdekte spesies is genoem Eremias graphica en Eremias pseudofasciata, gebaseer op die patrone op hul rug en hul verhouding met die renlopergroep.