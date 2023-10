Ontdekking van twee nuwe polsare in NGC 6522

Met behulp van die MeerKAT-radioteleskoop het 'n span sterrekundiges 'n beduidende ontdekking in die Galaktiese bolvormige cluster NGC 6522 gemaak. Hulle het twee nuwe geïsoleerde pulsars binne hierdie swerm opgespoor. Pulsars is hoogs gemagnetiseerde, roterende neutronsterre wat strale van elektromagnetiese straling uitstraal. Hierdie sterrekundiges het hul waarnemings op bolvormige swerms gefokus, aangesien hierdie digte versamelings sterre ideaal is vir die vorming van verskeie astronomiese voorwerpe.

Onder leiding van Federico Abbate van die Max Planck-instituut vir Radio-astronomie in Bonn, Duitsland, het die span 'n soektog na nuwe pulsars in NGC 6522 gedoen as deel van die MeerTIME- en TRansients And PUlsars with MeerKAT (TRAPUM)-projekte. NGC 6522 is 'n ineengestorte Galaktiese bolswerm wat ongeveer 25,100 300,000 ligjare van die aarde af geleë is. Dit het 'n massa van sowat 12 XNUMX sonmassas en 'n geskatte ouderdom van XNUMX miljard jaar, wat dit moontlik die oudste sterreswerm in die Melkweg-sterrestelsel maak.

Die navorsers het die ontdekking van twee nuwe geïsoleerde pulsars in NGC 6522 gerapporteer. Hulle het hierdie pulsars as PSR J1803−3002E en PSR J1803−3002F aangewys. PSR J1803−3002E is 'n effens herwonne millisekondepulsar (MSP) met 'n spinperiode van ongeveer 17.9 millisekondes, wat naby die middel van die groep gevind word. PSR J1803−3002F, aan die ander kant, is 'n stadige pulsar met 'n spinperiode van ongeveer 148.1 millisekondes, geleë op 'n afstand van ongeveer drie kernradiusse vanaf die tros se middelpunt.

Die span het opgemerk dat die spinperiodes van hierdie twee nuutgespeurde pulsars hoër is as dié van die voorheen bekendes in NGC 6522. Hulle het ook gevind dat die kenmerkende ouderdom van PSR J1803−3002F kleiner as die ouderdom van die tros kan wees.

Boonop het die studie aan die lig gebring dat een van die voorheen geïdentifiseerde millisekondepulsars in NGC 6522, wat PSR J1803−3002C genoem word, een van die kleinste kenmerkende ouderdomme onder bekende pulsars in bolvormige swerms kan hê, op slegs 132 miljoen jaar.

Die teenwoordigheid van beide 'n stadige pulsar en 'n potensieel jong millisekonde pulsar in NGC 6522 dui op 'n potensiële verband tussen hul vorming en die evolusionêre stadium van die swerm.

Hierdie ontdekking brei ons kennis van pulsars in bolvormige trosse uit en verskaf verdere insigte in die vorming en evolusie van hierdie diggepakte sterrestelsels.

Bron: arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2310.03800)