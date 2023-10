NASA stel ruimtewandelings uit weens ISS-koelmiddellek

NASA-vlugbeheerders het besluit om twee ruimtewandelings uit te stel, aangesien hulle data hersien wat verband hou met 'n onlangse verkoeler-koelmiddellek aan die Russiese kant van die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Die eerste ruimtewandeling, oorspronklik geskeduleer vir 12 Oktober, en die tweede ruimtewandeling wat vir 20 Oktober beplan is, sal op 'n later datum herskeduleer word.

Die koelmiddellek het op 9 Oktober in die rugsteunverkoeler van die Nauka veeldoelige laboratoriummodule plaasgevind. NASA het egter verseker dat die primêre verkoeler op Nauka steeds behoorlik funksioneer en volle verkoeling aan die module verskaf sonder om die bemanning of ruimtestasie se bedrywighede te beïnvloed. Eksterne kamera-aansigte het slegs oorblywende koelmiddeldruppels getoon.

Die rugsteunverkoeler is in 2010 op die Rassvet-module by die ISS afgelewer tydens die STS-132-ruimtependeltuigsending. Dit was bedoel vir gebruik met die Nauka-module, wat in Julie 2021 bekend gestel is en die komponent in April vanjaar geïnstalleer is.

Roscosmos, die Russiese ruimte-agentskap, beplan om ruimtevaarders foto's van die verkoeler te laat neem tydens die volgende geskeduleerde Russiese segment-gebaseerde ruimtewandeling op 25 Oktober. Die doel is om die oorsaak van die lekkasie te identifiseer en te bepaal of die toestel in die toekoms herstel kan word .

Die besluit om die ruimtewandelings uit te stel is 'n voorsorgmaatreël terwyl NASA en Roscosmos die koelmiddellek ondersoek en die veiligheid van die ruimtevaarders en die integriteit van die ruimtestasie verseker. Nuwe datums vir die ruimtewandelings sal aangekondig word sodra die hersieningsproses voltooi is.

Bronne: NASA, Roscosmos