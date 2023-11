Nuut-aangestelde ruimtevaarders maak gereed vir baanbrekende ruimtewandeling

In 'n opwindende ontwikkeling vir ruimteverkenning, berei twee hoogs bekwame ruimtevaarders, Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara, voor om Woensdag 'n baanbrekende ruimtewandeling-sending by die Internasionale Ruimtestasie (ISS) aan te pak. Alhoewel dit nie die eerste alleen-vroulike ruimtewandeling is nie, dien dit as 'n noemenswaardige bewys van die toenemend prominente rol van vroue in ruimteverkenning.

Die primêre doelwit van hierdie buitengewone ruimtewandeling is om noodsaaklike instandhoudingsaktiwiteite op die ISS uit te voer. Moghbeli en O'Hara sal die taak kry om 'n elektroniese boks genaamd die Radio Frequency Group van 'n kommunikasie-antennastelsel op die stasie te verwyder. Hierdie belangrike toestel fasiliteer die omskakeling van elektriese energie in radiogolwe, wat naatlose kommunikasie tussen die ISS en ons tuisplaneet moontlik maak.

Verder, tydens die missie, sal die uitsonderlike duo een van die twaalf uitschuiflaer-samestellings op die son-alfa-draailas vervang. Hierdie laers speel 'n belangrike rol om die behoorlike rotasie van die stasie se sonskikkings te verseker, wat hulle in staat stel om die Son effektief te volg terwyl die ISS om die Aarde wentel. Hierdie presiese meganisme optimaliseer die versameling en berging van sonenergie, wat die nodige kragopwekking vir die hele stasie verskaf.

Dit is opmerklik dat dit die eerste ruimtewandelervaring vir beide ruimtevaarders sal wees, wat bydra tot die belangrikheid van hierdie belangrike geleentheid. Moghbeli, geïdentifiseer as die buitevoertuig-aktiwiteit bemanningslid 1, sal maklik herkenbaar wees in haar pak met rooi strepe. Aan die ander kant sal O'Hara, die buitevoertuigbemanningslid 2, 'n ongemerkte pak dra.

As ons na die toekoms kyk, het stasiebestuurders planne vir nog 'n belangrike ruimtewandeling waarby O'Hara en die ruimtevaarder Andreas Mogensen van die Europese Ruimteagentskap (ESA) betrokke is. Hierdie komende missie het ten doel om monsters van die buitekant van die orbitale kompleks te versamel vir ontleding. Wetenskaplikes is gretig om te ondersoek of mikroörganismes die strawwe toestande van die buitenste ruimte kan weerstaan.

Soos die grense van menslike eksplorasie steeds verskuif word, dra hierdie ruimtewandelings nie net by tot die voortdurende instandhouding en funksionaliteit van die ISS nie, maar verskaf ook onskatbare data om die potensiële bestaan ​​van lewe buite ons eie planeet te verstaan.

