Nuwe studie vind verhoogde bespreking van klimaatsverandering op Twitter na aanleiding van orkane

’n Onlangse studie wat deur navorsers van die City University of London gedoen is, onthul dat Twitter-gebruikers in gebiede wat deur groot orkane geraak word, tot 200% meer gereeld aan besprekings oor klimaatsverandering deelneem in die weke ná die uiterste weergebeurtenisse. Die bevindinge, gepubliseer in die ooptoegangjoernaal PLOS Climate, werp lig op hoe openbare diskoers rondom klimaatsverandering deur natuurrampe beïnvloed word.

Om die impak van orkane op die bespreking van klimaatsverandering te ondersoek, het die navorsers 65 miljoen Twitter-plasings ontleed wat verband hou met 18 groot Noord-Atlantiese orkane tussen 2010 en 2020. Daarbenewens het hulle 240 duisend nuusartikels ondersoek wat in hierdie twiets gekoppel is wat klimaatsverandering genoem het . Die betroubaarheid van hierdie artikels is geassesseer met behulp van NewsGuard, 'n mediabetroubaarheidsevalueerder.

Die studie het bevind dat orkane dien as snellers vir verhoogde aanlyn gesprekke oor klimaatsverandering. Twiets wat geolokaliseer is in state wat deur die orkane geraak is, het tussen 80% en 200% toegeneem in vergelyking met die basislynvlak. Hierdie toename is egter slegs in spesifieke streke waargeneem, en die bespreking het binne twee maande teruggekeer na basislynvlakke.

Verder het die navorsers ontdek dat onbetroubare nuusbronne geneig was om die term "aardverwarming" te gebruik en het dikwels verwys na samesweringsteorieë rondom orkaanmanipulasie deur die Amerikaanse regering deur middel van 'n radiosender.

Alhoewel dit belangrik is om daarop te let dat Twitter-gebruikers dalk nie heeltemal verteenwoordigend van die algemene bevolking is nie, versterk hierdie studie die bruikbaarheid van die platform om publieke persepsie te bestudeer. Die bevindinge dui daarop dat plaaslike kommer oor klimaatsverandering na orkane tydelik kan wees. Mede-outeur Professor Andrea Baronchelli beklemtoon die belangrikheid van hierdie navorsing, en verklaar dat die verhoogde bewustheid in die weke na 'n orkaan 'n geleentheid bied vir beleidmakers om met die publiek in gesprek te tree oor klimaatsveranderingkwessies.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie studie die verband tussen uiterste weersgebeurtenisse en openbare bewustheid van klimaatsverandering, wat ons begrip van hoe natuurrampe die diskoers oor klimaatsverandering vorm, bevorder.

Kwelvrae (FAQs)

1. Hoe is die studie uitgevoer?

Die navorsers het 65 miljoen Twitter-plasings ontleed wat verband hou met 18 groot Noord-Atlantiese orkane van 2010 tot 2020. Hulle het ook 240 duisend nuusartikels ondersoek wat in hierdie twiets gekoppel is wat klimaatsverandering genoem het en hul betroubaarheid met behulp van NewsGuard beoordeel.

2. Wat het die studie gevind?

Die studie het bevind dat Twitter-gebruikers in gebiede wat deur orkane geraak word, klimaatsverandering tot 200% meer gereeld bespreek het in die weke ná die uiterste weergebeurtenisse. Hierdie toenames is egter slegs in spesifieke streke waargeneem en het binne twee maande teruggekeer na basislynvlakke.

3. Hoe het onbetroubare nuusbronne tot die bespreking bygedra?

Volgens die navorsers was onbetroubare nuusbronne geneig om die term "aardverwarming" te gebruik en het hulle dikwels verwys na samesweringsteorieë oor orkaanmanipulasie deur die Amerikaanse regering deur 'n radiosender.

4. Is Twitter-gebruikers verteenwoordigend van die algemene bevolking?

Dit is belangrik om daarop te let dat Twitter-gebruikers dalk nie heeltemal verteenwoordigend van die algemene bevolking is nie. Die studie beklemtoon egter die bruikbaarheid van die platform om publieke persepsie te bestudeer.