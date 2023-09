Die wisselvallige voedingspatrone van swart gate en die bisarre gedrag van kwasars met veranderende voorkoms

'n Onlangse 3D-model van 'n swart gat se voedingspatroon kan lig werp op die geheimsinnige gedrag van kwasars wat verander van voorkoms. Anders as die meeste sterrestelsels wat stadig ontwikkel, het kwasars met 'n veranderende voorkoms die unieke vermoë om hul bestralingstraalers binne 'n kwessie van jare of selfs maande aan en af ​​te skakel, wat astrofisici boei sedert hul ontdekking in 2014.

Kwasars, of kwasi-ster-radiobronne, woon in die middelpunte van jong sterrestelsels en straal uitstraling 27 biljoen keer helderder as ons Son uit. Hulle bestaan ​​uit 'n supermassiewe swart gat en sy aanwasskyf, wat 'n kolkende massa gas en stof is wat deur die swart gat verbruik word.

Vorige modelle het aangeneem dat materie in die aanwasskyf op 'n ordelike wyse om die swart gat wentel, soortgelyk aan water wat in 'n drein afloop. Daar is geglo dat hierdie proses tienduisende jare of meer sou neem. Die onlangse studie wat deur die astrofisikus Nick Kaaz aan die Noordwes-Universiteit gedoen is, het egter hierdie aanname uitgedaag.

Die span het 'n 3D-rekenaarmodel van 'n roterende swart gat geskep wat nie in lyn was met sy aanwasskyf nie, wat tot onverwagte verskynsels gelei het. Eerder as om soos 'n draaiende pizzabasis op te tree, het die aanwasskyf kromgetrek en uitmekaar geskeur, wat 'n binneste subskyf en 'n buitenste skyf vorm, wat elkeen teen verskillende kantels draai wat soos 'n giroskoop lyk.

Hierdie skyfsplitsing is veroorsaak deur die swart gat se rotasie wat die ruimtetyd rondom dit verwring het, 'n proses wat bekend staan ​​as raamsleep. Raamsleep oefen 'n sterker krag uit op materiaal nader aan die swart gat en 'n swakker krag op materiaal verder uit, wat veroorsaak dat die binneste subskyf afbreek en meer vatbaar vir beweging word.

Die botsing van hierdie twee skywe teen vreemde hoeke genereer skokke, met streamers van die buitenste skyf wat op die binneste subskyf reën, wat die toevoerproses in die swart gat versnel. Die bykomende massa dryf die binneskyf na die swart gat, wat op sy beurt gas uit die buitenste gebied trek om die binneste gebied aan te vul.

Hierdie nuwe model kan moontlik die vinnige verheldering en verduistering wat in kwasars met veranderende voorkoms waargeneem word, verklaar. Klassieke aanwasskyfteorie kan nie sulke drastiese variasies verantwoord nie, maar die simulasies wat in hierdie studie uitgevoer is, strook met die waargenome gedrag. Die vernietiging van die binnestreke van die skyf bied 'n potensiële verklaring vir die wisselvallige voedingspatrone van swart gate en hul impak op die gedrag van kwasars.

Bron: The Astrophysical Journal