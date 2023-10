MIT-navorsers kombineer Twistronics en Quasikristalle, wat die deur oopmaak vir nuwe ontdekkings in supergeleiding

Navorsers by MIT het 'n opwindende deurbraak gemaak in die studie van kwasikristalle deur hulle te kombineer met 'n tegniek genaamd twistronics. Kwasikristalle is 'n unieke klas materiale wat ongewone patrone en eienskappe vertoon iewers tussen 'n kristal en 'n amorfe materiaal. Die navorsing, gepubliseer in die joernaal Nature, stel 'n nuwe buigsame platform bekend vir die bestudering van kwasikristalle en die ondersoek van hul potensiële toepassings.

Die studie bou voort op die veld van twistronics, wat behels dat atomies dun lae materiale bo-op mekaar gestapel word en dit teen 'n effense hoek gedraai word om 'n moiré-superrooster te skep. Hierdie patroon het 'n beduidende impak op die gedrag van elektrone en kan lei tot die ontstaan ​​van interessante verskynsels. Twistronics was reeds suksesvol met die skep van nuwe kwantummateriale met unieke eienskappe.

In hierdie navorsing het die span drie velle grafeen bo-op mekaar gestapel en twee van die velle teen verskillende hoeke gedraai. Dit het gelei tot die skepping van 'n kwasikristal, 'n materiaal met 'n komplekse en onreëlmatige patroon van atome. Kwasicrystals was uitdagend om te bestudeer en te verstaan ​​as gevolg van die moeilikheid om dit te produseer.

Deur twistronics en kwasikristalle te kombineer, het die navorsers nuwe moontlikhede geopen om supergeleiding en ander eksotiese verskynsels te ondersoek. Supergeleiding is 'n verskynsel waar elektrone deur 'n materiaal met geen weerstand kan vloei, wat lei tot hoogs doeltreffende elektroniese toestelle. Om supergeleiding te verstaan ​​en te benut is 'n jarelange doelwit in elektronika.

Hierdie navorsing verskaf nie net nuwe insigte in kwasikristalle nie, maar demonstreer ook die potensiaal van twistronics as 'n veelsydige hulpmiddel vir die skep en bestudering van atoomdun materiale. Die unieke eienskappe en gedrag van hierdie materiale kan aansienlike implikasies vir toekomstige tegnologiese vooruitgang hê.

