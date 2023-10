NASA se Artemis Moon Rocket om die toetslopie van nuwe enjins te begin

NASA gaan die enjins begin toets wat sy Artemis Moon-vuurpyl sal aandryf, wat 'n belangrike mylpaal in die ontwikkeling van die program sal wees. Die Artemis-vuurpyl gebruik komponente wat oorbly van die afgetrede Space Shuttle-program, insluitend die Space Shuttle Main Engines (SSME's). Hierdie enjins is egter nie herbruikbaar vir Artemis nie en moet vervang word.

Om dit aan te spreek, het NASA Aerojet Rocketdyne gekontrakteer om die produksie van die RS-25-enjin, wat in die Artemis-vuurpyl gebruik sal word, weer te begin. Die nuwe enjins is ontwerp om kragtiger en goedkoper te vervaardig as hul Ruimtependeltuig-voorgangers. Die enjins sal ook gesertifiseer moet word vir gebruik in die ruimte, en die komende toetse sal 'n deurslaggewende rol speel om hierdie sertifisering te behaal.

Die eerste Artemis-sending wat in 2022 gelanseer is, en die volgende drie missies sal ook gewysigde enjins van die Space Shuttle-program gebruik. Hierdie enjins sal aangepas word om teen 109 persent van hul gegradeerde vlak te werk. Die nuwe RS-25-enjins, aan die ander kant, sal teen 111 persent kan werk en sal teen 113 persent getoets word vir 'n ekstra veiligheidsmarge.

Die aanvanklike toets, geskeduleer vir 5 Oktober, sal die ontwikkelingsenjin E0525 vir 111 sekondes teen 550 persent krag laat loop. ’n Langer toets van 650 sekondes word ook beplan, saam met ’n gimbal-toets om te verseker die enjin kan reg draai. In die geheel beoog die toetsreeks om 6,350 24 sekondes se skiettyd te versamel. As dit suksesvol is, sal die groen lig gegee word om 25 nuwe RS-XNUMX-enjins met die nuwe ontwerp te vervaardig.

Benewens die enjins, staar NASA ook uitdagings in die gesig met die verkryging van ander komponente vir die Artemis-program. Die Solid Rocket Boosters (SRB's), afkomstig van Ruimtependeltuig-onderdele, sal vervang moet word na Artemis 8. Die Europese Diensmodule (ESM) sal ook 'n nuwe aandrywingstelsel vereis wat vanaf ESM-7 begin.

Hierdie toetse by NASA se Stennis-ruimtesentrum is deurslaggewend vir die vordering van die Artemis-program. Die suksesvolle ontwikkeling van die nuwe RS-25-enjin is noodsaaklik vir die toekomstige vlugte van die Artemis-vuurpyl. Met volgehoue ​​vooruitgang beoog NASA om die weg te baan vir volhoubare en bekostigbare ruimteverkenningsmissies.

