'n Sleepboot-tragedie: Ondersoek gaan voort namate die omgeslaande vaartuig hervestig is

Owerhede het die omgeslaande sleepboot verskuif wat tragies tot die dood van sy operateur verlede maand aan die kus van Vancouver gelei het. Die Vervoerveiligheidsraad (TSB) het bevestig dat die vaartuig, genaamd Green Hornet, op 14 November na Mill Bay geskuif is, met die doel om meer inligting in te samel oor die omstandighede wat tot die voorval gelei het.

"Die verskuiwing van die sleepboot na Mill Bay is deel van die voortgesette ondersoekproses," het Hugo Fontaine, mediabetrekkinge-koördineerder vir die TSB, gesê. Deur bykomende inligting van die vaartuig te bekom, hoop ondersoekers om verdere insig te kry in die gebeure wat tot die omslaan gelei het.

Op 23 Oktober het 'n noodoproep die Joint Rescue Co-ordination Centre in Victoria in kennis gestel van die omgeslaande boot naby die ingang van Engelse Baai. Ten spyte van die pogings van die Kuswag en ander reddingspanne, is die vaartuig nie dadelik opgespoor nie. Tragies genoeg het die 61-jarige operateur, wat die enigste insittende was, sy lewe in die voorval verloor.

Die RCMP het aanvanklik berig dat 'n omstander die man se lyk van die oewer af gevind het. Die ondersoek dui daarop dat sterk winde en onstuimige water waarskynlik 'n beduidende rol gespeel het in die omslaan.

Die TSB werk saam met die RCMP en WorkSafeBC om die voorval deeglik te ondersoek. Met die herstel van die Green Hornet hoop hulle om waardevolle data te onttrek wat lig sal werp op die oorsaak van die omslaan en veiligheidsmaatreëls in die mariene industrie verder sal verbeter.

