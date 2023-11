Vervoerveiligheidsraad doen ondersoek na sleepboot wat naby UBC sink

Ondersoek na die onlangse sink van die Green Hornet-sleepboot naby die Universiteit van British Columbia (UBC) het 'n nuwe fase betree, aangesien ondersoekers van die Transportation Safety Board (TSB) in Mill Bay aangekom het om meer inligting oor die vaartuig in te samel. Die sleepboot, wat op 23 Oktober by Point Grey afgegaan het, het 'n noodoproep uitgereik voordat dit gesink het.

Terwyl die ondersoek nog aan die gang is, dui voorlopige bevindinge daarop dat die operateur alleen op die vaartuig was ten tyde van die voorval, en gelukkig is niemand anders beseer nie. Die Universiteit se RCMP het 'n liggaam op Tower Beach teruggevind, en die Kuswag het die gesinkte vaartuig in die omliggende gebied opgespoor.

Faktore wat bygedra het tot die sink, soos deur die TSB bepaal, sluit in buitengewone sterk winde en onstuimige watertoestande. Hierdie ongunstige weerstoestande is belangrike oorwegings om die voorval te verstaan. Die TSB sal verder ondersoek instel om te bepaal of enige bykomende faktore 'n rol in die voorval gespeel het.

Inwoners en owerhede naby UBC was ondersteunend en geduldig gedurende hierdie proses en wag gretig op die resultate van die ondersoek. Die TSB se aankoms in Mill Bay is 'n belangrike stap vorentoe om die oorsake agter hierdie tragiese voorval te ontdek.

Algemene vrae

V: Wat is die Transportation Safety Board (TSB)?

A: Die Transportation Safety Board is 'n onafhanklike agentskap wat ondersoeke doen na vervoerongelukke en -voorvalle in Kanada.

V: Wat is die rol van die Universiteit RCMP en die Kuswag in hierdie ondersoek?

A: Die Universiteit se RCMP en die Kuswag help met die ondersoek deur onderskeidelik die liggaam te herwin en die gesinkte vaartuig op te spoor.

V: Word daar enige moontlike faktore behalwe weerstoestande oorweeg?

A: Terwyl weerstoestande glo 'n beduidende rol in die voorval gespeel het, sal die TSB verder ondersoek instel om te bepaal of enige bykomende faktore tot die sink bygedra het.

V: Wanneer kan ons meer inligting oor die ondersoek verwag?

A: Aangesien die ondersoek aan die gang is, sal die TSB opdaterings vrystel soos nuwe inligting beskikbaar word. Bly ingeskakel vir verdere verwikkelinge.