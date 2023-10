Navorsers agter 'n onlangse studie wat in die joernaal Nature gepubliseer is, het bewyse gevind dat die aarde se kern kan lek. Die studie het gefokus op antieke lawavloeie vanaf Baffin-eiland in Kanada se Arktiese Argipel, wat die hoogste verhoudings van helium-3, helium-4 en 'n ander seldsame isotoop bevat wat ooit in terrestriële vulkaniese gesteentes ontdek is.

Die verhoogde vlakke van helium-3 dui daarop dat die lawavloei van diep binne die Aarde se kern afkomstig is. Alhoewel die presiese meganisme vir hoe hierdie lekkasie plaasvind onduidelik bly, is daar 'n hipotese dat spore van skaars elemente, soos helium-3, uit die kern kan sypel en na die Aarde se oppervlak kan beweeg.

Hierdie bevinding bou voort op vorige kennis dat helium-3 in Baffin-eiland gesteentes voorkom. Die navorsers wou egter vasstel hoeveel hoër die vlakke was in vergelyking met vorige verslae, wat die moontlikheid van 'n kernlek verder ondersteun.

Gelukkig blyk hierdie lekkasie nie tans gevaarlik te wees nie. Die navorsers het vasgestel dat daar nie genoeg helium-3-atome in die gesteentes is om 'n bedreiging in te hou nie, en aangesien helium-3 'n edelgas is, werk dit nie chemies met ander elemente nie. Boonop is die gebied waar die lawavloei die Baffin-eiland bereik, uiters afgeleë, wat die risiko van menslike blootstelling verminder.

Die ontdekking van 'n potensiële lekkasie in die Aarde se kern laat intrige vrae ontstaan ​​oor ons begrip van die planeet se innerlike werking. Verdere navorsing sal nodig wees om die raaisel rondom hierdie verskynsel te ontrafel en die implikasies daarvan vir die Aarde se kern te bepaal.

Bronne:

– Natuur (joernaal)

– Beeldbron: Mariana Ianovska / Adobe