Kommer ontstaan ​​​​vir Indië se Aditya L1-sending te midde van sonstormrisiko's

NASA se onlangse vrystelling van 'n skrikwekkende video wat 'n kragtige Coronal Mass Ejection (CME)-wolk vertoon, het kommer laat ontstaan ​​oor die potensiële risiko's wat Indië se Aditya L1-sending kan teëkom. Terwyl die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) gretig op die sukses van sy Sun-sending, Aditya L1, wag, trek kenners parallelle met die uitdagings wat NASA se Parker Solar Probe-sending in die gesig staar.

NASA se Parker Solar Probe was instrumenteel in die verskaffing van waardevolle insigte oor die skadelike impak van sonstorms. Sy noue ontmoetings met die Son het belangrike data oor sonverskynsels opgelewer, wat bygedra het tot 'n beter begrip van hul uitwerking op Aarde. Onlangse waarnemings toon dat hierdie sonstorms die klimaat kan beïnvloed en die voorkoms van auroras rondom die poolstreke kan veroorsaak.

Ten spyte van die suksesvolle navigasie van 'n kragtige sonstorm en die insameling van beduidende sonkragdata, het die Parker-sonsonde die potensiële gevare wat ruimtesonde-missies in die gesig staar, onderstreep. Met Aditya L1 op pad na die Lagrange 1-punt, waar dit die Son sal bestudeer, het kommer na vore gekom dat dit soortgelyke uitdagings kan teëkom.

CME's, geweldige uitbarstings van die Son se buitenste atmosfeer, dryf ruimteweer aan, wat risiko's vir satelliete, kommunikasietegnologieë en kragnetwerke op Aarde inhou. Die Parker Solar Probe het ten doel gehad om te analiseer of CME's met planetêre stof kan interaksie hê en ruimteweerpatrone kan voorspel om ons planeet, menslike aktiwiteite en satelliete te beskerm.

Interplanetêre stof, wat naby planete soos die Aarde gevind word, speel 'n deurslaggewende rol in die begrip van die spoed waarteen CME's van die Son na die Aarde beweeg, wat meer akkurate voorspelling van hul impak moontlik maak. Hierdie sonverskynsels kan interplanetêre stof tot 6 miljoen kilometer van die aarde af verplaas.

Alhoewel kommer voortduur, is dit noodsaaklik om 'n paar sleutelfaktore rakende die Aditya L1-missie te oorweeg. Anders as die Parker-sending, is die Aditya L1-ruimtetuig op 'n aansienlike afstand van die Son geleë en posisioneer homself net bo 1.5 miljoen kilometer van die aarde af. Boonop is die ruimtetuig toegerus met beskermende lae en spesiale materiale om dit teen straling en CME-wolke te beskerm.

Terwyl Aditya L1 sy reis deur diep ruimte voortsit, op pad na die Lagrange-punt, is voorsorgmaatreëls getref om potensiële skade te versag. Indië se ISRO bly optimisties oor die sukses van hul missie te midde van die uitdagings wat deur sonstorms gestel word.

Bronne:

– NASA

– ISRO