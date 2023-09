NASA se Parker-sonsonde oorleef intense sonstorm, versamel belangrike data

Sonaktiwiteit is aan die toeneem, met gereelde sonstorms wat nie net die Aarde beïnvloed nie, maar ook ruimtesendings. Onlangs het NASA se Parker Solar Probe suksesvol deur 'n intense koronale massa-uitwerping (CME) wolk gevlieg, 'n belangrike mylpaal vir die ruimtetuig. Terwyl die voorval waardevolle wetenskaplike data verskaf het, ontstaan ​​kommer oor die komende ISRO Aditya-L1-sending en die moontlike kwesbaarheid daarvan vir soortgelyke gebeure.

Die Parker-sonsonde, wat in 2018 gelanseer is, is ontwerp om die buitenste korona van die Son waar te neem. Een van sy hoofdoelwitte was om CME's en hul interaksie met planetêre stof in 'n wentelbaan om die Son te bestudeer. Dit was boonop noodsaaklik om ruimteweer en die impak daarvan op satelliete en kommunikasiestelsels te verstaan. CME's, massiewe uitbarstings van die Son se korona, kan ernstige bedreigings vir verskeie tegnologieë op Aarde inhou.

Tydens die ontmoeting met die CME het die Parker Solar Probe die verplasing van planetêre stof bevestig, wat bewys lewer dat CME's stofdeeltjies tot 6 miljoen kilometer ver kan dra. Dit is die eerste bevestiging van hierdie teorie en beklemtoon die uitdagings om stofverplasing van 'n afstand te bepaal.

Die data wat van die Parker Solar Probe verkry is, sal bydra tot die verbetering van ruimteweervoorspelling. Kommer ontstaan ​​egter oor die Aditya-L1-sending, wat op pad is na die Lagrange 1-punt om die Son waar te neem. Die missie sal saamval met die hoogtepunt van die sonsiklus, wat die ruimtetuig aan hoë sonaktiwiteit blootstel.

Alhoewel vrese bestaan ​​dat 'n CME die Aditya-L1 beïnvloed, kan twee faktore die risiko versag. Eerstens sal die ruimtetuig op 'n veilige afstand van 1.5 miljoen kilometer van die aarde af gestasioneer word, anders as die Parker-sonsonde se nabyheid aan die Son. Tweedens, die Aditya-L1 is versterk met gespesialiseerde allooie en materiale om uiterste bestraling en ander ruimtegevare, insluitend CME-wolke, te weerstaan.

Soos die Aditya-L1-sending sy bestemming bereik en die Son waarneem, sal sy oorlewing en die data wat dit versamel ons begrip van sonstorms en ander sonaktiwiteite verbeter. Die inligting wat ingesamel word, kan ruimteweervoorspellingsvermoëns verder bevorder.

