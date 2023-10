Gebruik masjienleer om metaanpluime op te spoor en klimaatsverandering te beveg

By

Wetenskaplikes by die Nederlandse ruimtenavorsingsinstituut SRON het ’n metode ontwikkel om metaanpluime met behulp van masjienleer op te spoor. Metaan, 'n kragtige kweekhuisgas, dra aansienlik by tot aardverwarming. Die TROPOMI-instrument, wat 'n daaglikse globale kaart van metaankonsentrasies verskaf, speel 'n deurslaggewende rol in hierdie navorsing.

Metaan is 'n kweekhuisgas met 'n sterk vermoë om termiese straling te behou, wat dit 'n beduidende bydraer tot aardverwarming maak. Alhoewel dit vinniger as koolstofdioksied uit die atmosfeer verdwyn, gee 'n ton metaan dertig keer meer hitte oor 'n eeu uit in vergelyking met 'n ton CO2.

Die opsporing van beduidende vrystellers van metaan, bekend as superuitstralers, is 'n prioriteit om klimaatsverandering aan te spreek. Hierdie super-emittors sluit in olie- en gasaanlegte, steenkoolmyne en vullishope wat aansienlike hoeveelhede metaan vrystel. Deur hierdie bronne te herstel, kan aansienlike klimaatwinste behaal word.

Die TROPOMI-instrument, die enigste ruimte-instrument wat daagliks globale kaarte van metaankonsentrasies lewer, is noodsaaklik om hierdie super-emittors te identifiseer. Wetenskaplikes by SRON het 'n masjienleermodel ontwikkel wat outomaties metaanpluime in die TROPOMI-kaarte opspoor. Die model bereken die emissies se omvang gebaseer op gemete konsentrasies en huidige windsnelhede.

Aanvanklik het wetenskaplikes die grootste uitstralers met die hand geïdentifiseer, maar met miljoene TROPOMI-pixels om te soek, was dit uitdagend. Die masjienleermodel genereer nou 'n daaglikse lys bespeurings, wat dan weekliks met die hand gekontroleer word vir akkuraatheid. Die oorblywende metaanpluime, wat tipies 'n paar pixels groot is, word aanlyn gepubliseer. Hoër-resolusie-satelliete word geraadpleeg om die presiese uitstralers vas te stel vir verdere ondersoek en moontlike oplossings.

Die opsporing van metaanpluime bied 'n gulde geleentheid in die stryd teen klimaatsverandering. Die globale prentjie wat deur TROPOMI verskaf word, stel navorsers in staat om superemitteerders meer effektief te identifiseer en aan te spreek. Die span het 2974 pluime in 2021 geïdentifiseer, met 45% afkomstig van die olie- en gasbedryf, 35% van stedelike gebiede en 20% van steenkoolmyne. Hierdie mensgemaakte emissies het 'n meer beduidende klimaatimpak as die hele land van Nederland. Baie van hierdie lekkasies kan maklik reggemaak word, wat dit die belangrikste teikens vir klimaatsaksie maak.

In die algemeen speel masjienleer en die TROPOMI-instrument 'n deurslaggewende rol in die opsporing van metaanpluime en die bekamping van klimaatsverandering. Deur super-emittors te identifiseer en aan te spreek, kan aansienlike vermindering in metaanvrystellings bereik word, wat lei tot 'n minder versterkte kweekhuiseffek en 'n gesonder planeet.

Bronne:

- SRON – Oorsig van alle metaanpluime van superstralers wat in 2021 deur TROPOMI opgespoor is. (Foto)

– Bronartikel: “Gebruik van TROPOMI en masjienleer om metaan-superuitstralers op te spoor” deur SRON (https://www.sron.nl/news/5831-using-tropomi-and-machine-learning-to-detect-methane-super -emitters)

– Verenigde Nasies Internasionale Metaanvrystellings-sterrewag (geen URL verskaf nie)