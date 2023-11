Revolusionêre ontdekking werp lig op die aard van Be Stars

Wetenskaplikes aan die Universiteit van Leeds het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat ons begrip van Be-sterre, van die mees betekenisvolle en algemene sterre in die heelal, heeltemal kan hervorm. Vorige aannames het gelui dat Be-sterre hoofsaaklik in dubbelsterstelsels bestaan, maar nuwe bewyse dui daarop dat hulle eintlik deel van drievoudige sterstelsels kan wees.

Onder leiding van Ph.D. student Jonathan Dodd en professor René Oudmaijer, het die navorsers data van die Europese Ruimte-agentskap se Gaia-satelliet gebruik om die beweging van hierdie sterre oor die naghemel te ontleed. Hul waarnemings het aangedui dat Be-sterre 'n laer koers van metgeselle het as wat verwag is, wat aanvanklik vrae oor hul vorming laat ontstaan ​​het.

Verdere ondersoek het egter aan die lig gebring dat by groter skeidings die tempo van metgeselsterre soortgelyk is tussen Be-sterre en ander B-sterre. Dit het die navorsers laat aflei dat 'n derde ster dikwels in hierdie stelsels teenwoordig is, wat die metgeselster aangespoor het om nader aan die Be-ster te beweeg. Hierdie nabyheid maak die oordrag van massa van een ster na die ander moontlik, wat lei tot die vorming van die kenmerkende Be-sterskyf.

Hierdie ontdekking daag die vorige konsensus uit dat die skywe rondom Be-sterre uitsluitlik deur die vinnige rotasie van die sterre self veroorsaak word. Deur die invloed van drievoudige sterstelsels in ag te neem, het die wetenskaplikes ons begrip van die vorming en evolusie van hierdie intrige voorwerpe verdiep.

"Die feit dat ons hulle nie sien nie, kan wees omdat hulle nou te flou is om opgespoor te word," sê hoofondersoeker prof Oudmaijer, wat daarop dui dat hierdie metgeselsterre moontlik kleiner en dowwer geword het nadat hulle deur die "vampier" van hul massa gestroop is. Wees ster.

Hierdie navorsing werp nuwe lig op die komplekse dinamika van Be-sterre en beklemtoon die behoefte aan verdere ondersoek na veelvuldige sterstelsels. Deur ons kennis van hierdie massiewe sterre uit te brei, kry ons waardevolle insigte in die breër prosesse van sterre-evolusie.

FAQ

Wat is Be-sterre?

Be-sterre is 'n subversameling van B-sterre wat gekenmerk word deur die teenwoordigheid van 'n omtreksterreskyf wat van gasvormige materiaal gemaak is. Hierdie skywe lyk soos die ringe van Saturnus in ons eie sonnestelsel.

Wat is die betekenis van hierdie ontdekking?

Die ontdekking dat Be-sterre moontlik in drievoudige sterstelsels bestaan, daag vorige aannames oor hul vorming en evolusie uit. Dit verskaf waardevolle insigte in die komplekse dinamika van hierdie voorwerpe en verdiep ons begrip van ster-evolusie meer algemeen.

Hoe is hierdie ontdekking gemaak?

Die navorsers het data van die Europese Ruimte-agentskap se Gaia-satelliet ontleed, wat die beweging van sterre oor die naghemel volg. Deur die bewegings van Be-sterre waar te neem, kon hulle in baie gevalle die teenwoordigheid van 'n derde ster aflei, wat die vorming van die Be-sterskyf beïnvloed.

Watter implikasies het dit vir toekomstige navorsing?

Hierdie ontdekking open nuwe weë om die aard van Be-sterre en die rol van veelvuldige sterstelsels in hul vorming te ondersoek. Verdere ondersoek is nodig om die dinamika van hierdie stelsels en die prosesse betrokke by die oordrag van massa tussen sterre ten volle te verstaan.