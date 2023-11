Nuwe ontdekking onthul Triple Stars kan ons begrip van Massive Be Stars verander

’n Baanbrekende nuwe studie wat deur wetenskaplikes van die Universiteit van Leeds gedoen is, het lig gewerp op ’n voorheen onbekende aspek van massiewe Be-sterre. Die navorsing, gelei deur PhD-student Jonathan Dodd en professor René Oudmaijer van die Skool vir Fisika en Sterrekunde, daag die jarelange oortuiging uit dat Be-sterre hoofsaaklik as dubbelsterre bestaan, wat eerder suggereer dat hulle eintlik deel van drievoudige stelsels kan wees.

Be-sterre, 'n subset van B-sterre, word gekenmerk deur die teenwoordigheid van 'n gasskyf wat hulle omring, wat herinner aan die ringe van Saturnus in ons eie Sonnestelsel. Alhoewel hierdie sterre al meer as 'n eeu bekend is, het hul oorsprong tot nou toe 'n raaisel gebly. Die heersende konsensus onder sterrekundiges was dat die gasskywe gevorm is as gevolg van die vinnige rotasie van die Be-sterre, wat weer toegeskryf is aan interaksies tussen die sterre in 'n binêre stelsel.

Die navorsers het egter bewyse ontdek wat aandui dat Be-sterre dikwels as deel van drievoudige stelsels eerder as binêre stelsels bestaan. Deur data van die Europese Ruimte-agentskap se Gaia-satelliet te ontleed, het hulle die beweging van sterre oor die naghemel oor lang tydperke waargeneem. Hierdie noukeurige ontleding het subtiele swaaie en spirale in die baan van sterre aan die lig gebring, wat die teenwoordigheid van bykomende metgeselle aandui.

Merkwaardig genoeg het die studie bevind dat Be-sterre blykbaar 'n laer koers van metgeselle het in vergelyking met B-sterre aanvanklik. Die span teoretiseer egter dat hierdie teenstrydigheid toegeskryf kan word aan die feit dat hierdie metgeselle te flou geword het om opgespoor te word. Verdere ondersoek met 'n ander stel data het bevestig dat die tempo van metgeselsterre onder die B- en Be-sterre vergelykbaar word by groter skeidings, wat die betrokkenheid van 'n derde ster in baie gevalle voorstel.

Hierdie nuwe begrip van die voorkoms van drievoudige stelsels onder Be-sterre het verreikende implikasies vir verskeie velde van sterrekunde. Dit kan bydra tot ons begrip van swart gate, neutronsterre en selfs gravitasiegolfbronne. Professor Oudmaijer stel voor dat hierdie bevindinge waardevolle insigte verskaf oor die voorwerpe wat aanleiding gee tot gravitasiegolwe, soos saamsmeltende swart gate en neutronsterre. Verder beklemtoon die ontdekking die belangrikheid van die oorweging van driedubbele sterstelsels in die studie van ster-evolusie.

Hierdie baanbrekende navorsing, befonds deur die Wetenskap- en Tegnologiefasiliteitsraad (STFC), is uitgevoer deur 'n samewerkende span wetenskaplikes van die Universiteit van Leeds, insluitend PhD-studente Jonathan Dodd en Isaac Radley, saam met dr. Miguel Vioque van die ALMA-sterrewag in Chili en dr. Abigail Frost van die European Southern Observatory in Chili.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is Be-sterre?

Be-sterre is 'n subset van B-sterre wat 'n kenmerkende gasskyf rondom hulle vertoon, soortgelyk aan die ringe van Saturnus in ons sonnestelsel.

Hoe is Be-sterre gevorm?

Tot hierdie onlangse ontdekking was die vorming van Be-sterre 'n raaisel op die gebied van sterrekunde. Daar is voorheen geglo dat die gasskyf wat hierdie sterre omring die gevolg was van hul vinnige rotasie, wat dikwels veroorsaak is deur interaksies met 'n metgeselster in 'n binêre stelsel.

Wat het die studie oor Be-sterre ontdek?

Die studie het bewyse gevind dat Be-sterre, wat voorheen gedink is om hoofsaaklik in binêre stelsels te bestaan, meer algemeen in drievoudige stelsels voorkom. Die teenwoordigheid van 'n derde ster dwing die metgesel dikwels nader aan die Be-ster, wat lei tot massa-oordrag en die vorming van die kenmerkende gasskyf.

Wat is die implikasies van hierdie ontdekking?

Die ontdekking van drievoudige sterstelsels onder Be-sterre het beduidende implikasies vir verskeie gebiede van sterrekunde. Dit kan bydra tot ons begrip van swart gate, neutronsterre en bronne van gravitasiegolwe. Boonop beklemtoon dit die belangrikheid daarvan om driedubbele sterstelsels in ag te neem in die bestudering van ster-evolusie.