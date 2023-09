Gefossiliseerde trilobiet onthul laaste maaltyd in ongelooflike detail

'n Onlangse ontdekking deur 'n span paleontoloë het die laaste maaltyd van 'n gefossileerde trilobiet uit die Ordovicium-tydperk onthul. Die trilobiet, genaamd Bohemolichas incola, was so goed bewaar dat navorsers die oorblyfsels van sy meel in sy gefossileerde maag kon identifiseer.

Met behulp van sinchrotron-mikrotomografie het die span gefragmenteerde skulpe van verskeie seediere gevind, insluitend ostracods, hyoliete en tweekleppige diere. Dit is die eerste direkte bewys van die trilobiet se dieet, wat waardevolle insig in sy voedingsgewoontes verskaf. Die bevindinge is in die joernaal Nature gepubliseer.

Daar is gevind dat die trilobiet se maag vol kos was, wat daarop dui dat dit besig was om te vervel. Leedpotiges, soos trilobiete, vul hul spysverteringskanaal met water, lug of kos om te help om hul eksoskelet te kraak wanneer hulle smelt. Die navorsers het ook tekens waargeneem dat die trilobiet net begin vervel het, aangesien die karapas effens versteur is.

Die fossiel van die trilobiet is meer as 'n eeu gelede ontdek en is by die Museum van Buroslav Horák in die Tsjeggiese Republiek gehou. Danksy vooruitgang in tegnologie, veral sinchrotron-mikrotomografie, kon navorsers die monster in detail bestudeer en sy laaste maaltyd ontbloot.

Daar is gevind dat die trilobiet 'n onselektiewe voerder was, wat alles wat dit teëgekom het, verbruik wat klein genoeg was om in sy mond te pas of maklik opgebreek het. Die navorsers kon nie vasstel of die kosse lewend, dood of 'n kombinasie van die twee was nie.

Die merkwaardige bewaring van die trilobiet word toegeskryf aan sy begrafnis deur 'n onderwater moddervloei. Hierdie bewaring is soortgelyk aan ander merkwaardige fossiele, soos 'n soogdier en 'n snaweldinosourus wat met mekaar verstrengel gevind is. In hierdie geval is die trilobiet se sagte weefsel deur aasvreters vermy, moontlik weens die skadelike toestande van sy spysverteringskanaal.

Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte in die lewe van trilobiete en wys die merkwaardige bewaring wat fossiele kan bied. Dit beklemtoon die belangrikheid daarvan om gevorderde tegnieke te gebruik om die geheime van die antieke verlede te ontsluit.

