’n Byna twee meter lange en twee meter breë skedel van ’n triceratops is in ’n museum in Alberta, Kanada, onthul. Die skedel is in 2014 in die voorheuwels van die suidweste van Alberta ontdek en in 2015 deur tegnici versamel tydens 'n opname na die 2013-vloede in suidelike Alberta.

Die triceratops, wat 68 tot 69 miljoen jaar gelede geleef het, is 'n seldsame vonds in die gebied. Die skedel, wat langs Callum Creek gevind word, is sowat twee uur suid van Calgary en dertig kilometer noord van Lundbreck geleë. Die monster het etlike jare in die laboratorium deurgebring en voorberei vir navorsing en vertoon.

Die voorbereidingsproses het behels dat die skedel in kleiner stukke gebreek word as gevolg van sy grootte en gewig. Die span by die museum het meer as 6,500 815 uur oor sewe jaar spandeer om meer as 500 kilogram harde rots te verwyder om die skedel bloot te lê. Die skedel self weeg amper XNUMX kilogram en word as taamlik massief beskou.

Daar word geglo dat die triceratops 'n jeugdige is, aangesien dit nie ten volle ontwikkel was nie. Dit dui daarop dat dit selfs groter kon gegroei het as dit langer gelewe het. Die museumpersoneel het die fossiel “Cali” genoem na die gebied waar dit gevind is.

Benewens die triceratops-skedel, bevat die museum se nuwe "Fossiele in Fokus"-uitstalling ander fassinerende artefakte, insluitend dinosourus-voetspore, nog 'n horing-dinosourusskedel, 'n fossielkrokodil en plantfossiele.

Die ontdekking van hierdie triceratops-skedel open die moontlikheid van verdere wetenskaplike navorsing en studie. Die museum hoop dat hierdie vonds lig sal werp op die geskiedenis en evolusie van hierdie prehistoriese wesens.

Bronne:

– Die Kanadese Pers