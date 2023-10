'n Skaars Triceratops-skedel wat in Alberta opgegrawe is

’n Skaars en goed bewaarde triceratops-skedel is in die suidwestelike Alberta-voetheuwels ontdek. Die skedel, wat ongeveer twee meter in lengte en breedte meet, is in 2014 gevind en in 2015 deur tegnici versamel tydens 'n opname wat gedoen is nadat vloede in 2013 voorgekom het.

Oor die afgelope paar jaar het navorsers meer as 200 nuwe fossielterreine in die gebied ontdek en byna 500 monsters versamel. Die triceratops-skedel is egter as die belangrikste ontdekking beskou. Hierdie spesifieke triceratops het ongeveer 68 tot 69 miljoen jaar gelede geleef, en dinosourusfossiele word nie algemeen gevind in die streek waar dit ontdek is nie.

Die skedel, genaamd "Cali," het etlike jare in die laboratorium deurgebring om voorbereiding vir navorsing en vertoon te ondergaan. Weens sy grootte en gewig moes die skedel versigtig van die omliggende rots verwyder word. Die museumpersoneel het meer as 6,500 815 ure se werk toegewy en meer as 500 kilogram rots verwyder om die skedel, wat byna XNUMX kilo weeg, te onthul.

Daar word geglo dat die triceratops 'n jeugdige is, aangesien dit nie ten volle ontwikkel was nie. As dit langer gelewe het, kon dit selfs groter geword het. Die ontdekking het belangstelling gewek onder wetenskaplikes, wat gretig is om meer insigte oor hierdie spesifieke spesie triceratops te ontbloot.

Benewens die triceratops-skedel, bevat die "Fossiele in Fokus"-uitstalling by die museum ook dinosourus-voetspore, nog 'n horing-dinosourusskedel, 'n fossielkrokodil en plantfossiele.

Hierdie seldsame triceratops-ontdekking bring waardevolle kennis oor die geskiedenis en diversiteit van dinosourusse, wat lig werp op hul bestaan ​​miljoene jare gelede.

Bronne:

– Die Kanadese Pers