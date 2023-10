Die bes bewaarde Triceratops-skedel wat nou in Kanada gevind word

Die Royal Tyrrell Museum in Alberta wys die bes bewaarde en mees volledige triceratops-skedel wat nog ooit in Kanada gevind is. Die skedel is deel van die museum se jaarlikse “Fossiele in Fokus”-uitstalling, wat belangrike ontdekkings en nuwe navorsing uitlig.

Die kurator van dinosourus sistematiek en evolusie by die museum, Caleb Brown, het gepraat oor die rariteit om so 'n volledige triceratops-skedel in Kanada te vind. Alhoewel hulle relatief algemeen in die Verenigde State voorkom, is dit redelik skaars om een ​​in Kanada te vind.

Die skedel is in 2014 ontdek tydens 'n opname na die suidelike Alberta-vloede in 2013. Tegnici het dit in 2015 versamel saam met byna 500 ander monsters van meer as 200 nuwe fossielterreine. Brown beskryf die skedel as "mooi" en glo dit is die beste vonds uit die versameling.

Die triceratops-skedel, wat ongeveer twee meter in lengte en breedte meet, is gevind in die suidwestelike Alberta-heuwels, 'n gebied waar dinosourusfossiele ongewoon is. Dit het etlike jare in die laboratorium deurgebring en sorgvuldig voorberei vir navorsing en vertoon.

Die museumpersoneel het meer as 6,500 815 uur oor sewe jaar spandeer om die fossiel voor te berei, wat die bynaam "Cali" gekry het na die gebied waar dit gevind is. Hulle het meer as 500 kilogram rots verwyder om die skedel bloot te lê. Die skedel self weeg amper XNUMX kilogram.

Daar word geglo dat die triceratops nie ten volle ontwikkel was nie, wat daarop dui dat dit die potensiaal gehad het om selfs groter te word as dit langer oorleef het. Brown het ook genoem dat daar wetenskaplike navorsing sal wees wat verband hou met die fossiel wat in die toekoms uitkom.

Benewens die triceratops-skedel, bevat die "Fossiele in Fokus"-uitstalling ook dinosourus-voetspore, nog 'n horing-dinosourusskedel, 'n fossielkrokodil en plantfossiele.

Bronne: The Canadian Press