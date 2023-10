Bome gee meer lugbesoedeling uit namate klimaat opwarm, het studie bevind

Bome, insluitend eikebome en populier, sal meer isopreen vrystel - 'n verbinding wat bydra tot lugbesoedeling - soos globale temperature toeneem, volgens 'n nuwe studie wat deur navorsers aan die Michigan State University uitgevoer is. Die studie, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, het bevind dat soos die planeet warm word, plante soos eikebome en populiere meer isopreen sal uitstraal, wat swak luggehalte vererger en bydra tot deeltjies en lae-atmosfeer osoon. Alhoewel isopreen lugbesoedeling vererger, verbeter dit ook skoon luggehalte en help dit plante om meer bestand te word teen stressors soos insekte en hoë temperature. Die studie laat vrae ontstaan ​​oor die vind van die regte balans tussen plantveerkragtigheid en lugbesoedeling. Navorsers werk daaraan om die biomolekulêre prosesse agter isopreenproduksie in plante te verstaan ​​en hoe hierdie prosesse deur klimaatsverandering beïnvloed word. In eksperimente met populierplante het die navorsers ook ontdek dat verwarming isopreenvrystellings meer as tienvoudig verhoog het.

Isopreen is die tweede hoogste koolwaterstof wat op aarde vrygestel word, na metaan van menslike aktiwiteit. Isopreen tree in wisselwerking met stikstofoksiedverbindings wat in lugbesoedeling voorkom, wat osoon, aërosols en ander neweprodukte skep wat skadelik vir mense en plante is. Die navorsers hoop dat hul bevindinge kan help om toekomstige isopreen-vrystellings te voorspel en besluite oor die plant van bome en die beheer van stikstofoksiedbesoedeling beter in te lig.

