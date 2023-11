Nuwe studie beklemtoon die belangrikheid van groot herbivore in die verbetering van biodiversiteit

’n Onlangse studie wat deur ’n internasionale navorsingspan, insluitend die Universiteit van Lund, gedoen is, het lig gewerp op die deurslaggewende rol wat groot herbivore speel in die vorming van die boombedekking en biodiversiteit van beskermde streke regoor die wêreld. Die studie, gepubliseer in die wetenskaplike joernaal One Earth, het globale satellietdata gebruik om die boombedekking in hierdie gebiede te karteer.

Die bevindinge dui daarop dat gebiede met 'n hoë konsentrasie groot herbivore geneig is om 'n meer diverse boombedekking te hê, wat op sy beurt die algehele biodiversiteit verbeter. Die navorsers het ontdek dat die teenwoordigheid van hierdie megafauna, soos olifante, bisons en elande, lei tot yler maar meer diverse boombedekking in vergelyking met gebiede sonder groot herbivore.

"Hierdie nuwe navorsingsbevindinge beklemtoon die behoefte om groot herbivore in restourasie- en bewaringstrategieë te integreer," het Lanhui Wang, 'n navorser in fisiese geografie en ekosisteemwetenskap aan die Lund Universiteit opgemerk. Groot herbivore dra nie net by tot 'n diverse plantegroeistruktuur nie, maar skep ook 'n ryk habitat vir talle ander spesies deur hul verbruik van plantegroei en fisiese versteurings.

Die studie beklemtoon egter ook dat die rol van groot herbivore dikwels oor die hoof gesien word in volhoubare grondbestuur en ekosisteem-herstelpogings. Wang het gesê: "In 'n tyd wanneer wêreldwye inisiatiewe intens gefokus is op die bekamping van klimaatsverandering en verlies aan biodiversiteit, beklemtoon ons bevindinge die behoefte aan 'n breër en meer genuanseerde bespreking oor ekosisteembestuur en bewaringsmaatreëls."

Met die Verenigde Nasies wat die 2020's as die dekade van ekosisteem-herstel verklaar het, het 115 lande hulle daartoe verbind om groot gebiede van die natuur te herstel. Die navorsers voer aan dat die bereiking van hierdie hersteldoelwitte die teenwoordigheid van meer wildlewende groot herbivore wêreldwyd noodsaak. Hierdie diere speel 'n belangrike rol in die bevordering van boombedekking, koolstofsekwestrasie en diverse habitatte.

Ten slotte beklemtoon die studie die belangrikheid daarvan om 'n begrip van die ekologiese impak van groot herbivore in bewaring- en herstelstrategieë te integreer. Deur dit te doen, kan ons biodiversiteit beter bewaar, klimaatsverandering bekamp en die langtermyn-veerkragtigheid van ekosisteme verseker.

Kwelvrae (FAQs)

V: Wat is die rol van groot herbivore in die verbetering van biodiversiteit?



A: Groot herbivore bevorder 'n diverse plantegroeistruktuur, wat 'n ryk habitat vir baie ander spesies skep. Hul verbruik van plantegroei en fisiese versteurings dra by tot die ontwikkeling van gevarieerde boombedekking, wat die algehele biodiversiteit verbeter.

V: Hoe word groot herbivore nie in ag geneem by volhoubare grondbestuur en herstelpogings nie?



A: Die studie beklemtoon dat die rol van groot herbivore dikwels oor die hoof gesien word binne die raamwerk van volhoubare grondbestuur en ekosisteem-herstel. Hul bydrae tot biodiversiteit en ekosisteemveerkragtigheid word nie genoegsaam in bewaringsmaatreëls in ag geneem nie.

V: Waarom is groot herbivore belangrik vir die bereiking van die VN se hersteldoelwitte?



A: Die teenwoordigheid van groot herbivore is van kardinale belang vir die bevordering van boombedekking, wat help met koolstofsekwestrasie en die skep van diverse habitatte. Om die Verenigde Nasies se hersteldoelwitte te bereik, dui die studie daarop dat meer wildlewende groot herbivore wêreldwyd benodig word.