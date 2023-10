Ontdek TRAPPIST-1: 'n blik op die sonnestelsel 2.0

TRAPPIST-1, 'n sterrestelsel net 39 ligjare van ons af, het die aandag van planetêre wetenskaplikes getrek. Dit word dikwels na verwys as "Sonnestelsel 2.0" vanweë sy sewe rotsagtige, Aarde-grootte planete wat om 'n rooi dwergster wentel. In 2017 het NASA se Spitzer-ruimteteleskoop TRAPPIST-1 se unieke versameling aard-grootte planete ontdek wat in die bewoonbare sone van die ster geleë is, wat dit 'n fassinerende onderwerp maak vir verdere verkenning.

Onlangs het navorsers die kragtige vermoëns van die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik om hierdie interessante eksoplanete te ondersoek. ’n Studie wat in The Astrophysical Journal Letters gepubliseer is, het gefokus op TRAPPIST-1b, die planeet naaste aan sy ster en dus die maklikste om te bestudeer. Met behulp van JWST se NIRISS-instrument het die navorsers die sterlig wat deur die atmosfeer van TRAPPIST-1b gaan, ondersoek, spesifiek op soek na tekens van 'n atmosfeer.

Alhoewel die studie nie 'n atmosfeer rondom TRAPPIST-1b opgespoor het nie, het dit wel die prominensie van die ster se invloed op waarnemings onthul. Die navorsers het opgemerk dat die ster se uitwerking deeglik verstaan ​​moet word om enige toekomstige atmosferiese seine van ander planete in die stelsel akkuraat te interpreteer, veral dié wat in die bewoonbare sone geleë is.

Verder het die wetenskaplikes “spookseine” in die sterlig teëgekom wat van donker en helder kolle op die ster self ontstaan ​​het. Alhoewel hierdie seine nie eksplisiet met die planeet se atmosfeer verband hou nie, verskaf hulle waardevolle insigte wat kan verhoed dat navorsers voortydige gevolgtrekkings maak oor die samestelling van eksoplaneetatmosfeer.

Een van die noemenswaardige verskille tussen TRAPPIST-1 en ons eie sonnestelsel is sy sentrale ster. TRAPPIST-1 is 'n rooi dwergster, wat meer algemeen is as sonagtige sterre. Sy naaste planeet, TRAPPIST-1b, ontvang aansienlik meer bestraling as die Aarde en het 'n oppervlaktemperatuur wat wissel van 120 tot 220 grade Celsius. Rooi dwergsterre, bekend vir hul onvoorspelbaarheid, genereer sterre fakkels wat 'n impak kan hê op metings van lig wat deur planete geblokkeer word. Verantwoording vir hierdie fakkels is van kardinale belang om akkurate data-interpretasie te verseker.

Terwyl die studie nie 'n atmosfeer op TRAPPIST-1b opgespoor het nie, bly die moontlikheid van 'n dun atmosfeer wat uit water, koolstofdioksied of metaan bestaan. Alternatiewelik kan TRAPPIST-1b 'n atmosfeer hê soortgelyk aan Saturnus se maan Titan, wat met 'n dik atmosfeer spog.

Die TRAPPIST-1-stelsel, vernoem na die Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope wat die eerste keer drie van sy planete ontdek het, gaan steeds sterrekundiges boei. Die uitgebreide navorsing wat met die Spitzer-ruimteteleskoop gedoen is, het lig gewerp op die eienskappe van hierdie rotsagtige planete.

Bronne: The Astrophysical Journal Letters