Omvorm afvalwater in waardevolle chemikalieë met sonlig

Navorsers van die Shenzhen Instituut vir Gevorderde Tegnologie en die Harbin Instituut vir Tegnologie het 'n innoverende metode ontwikkel om afvalwaterbesoedeling in waardevolle chemikalieë om te skakel deur sonlig te gebruik. Hierdie deurbraak kan moontlik die veld van chemiese vervaardiging revolusioneer deur 'n volhoubare en eko-vriendelike benadering te bied.

Tradisionele chemiese vervaardigingsprosesse is dikwels energie-intensief en skadelik vir die omgewing. Om hierdie probleem aan te spreek, het die navorsers halfgeleier-biohibriede gebruik, wat doeltreffende lig-oesmateriale met lewende selle kombineer, om sonenergie vir chemiese produksie te benut. Die uitdaging was egter om 'n koste-effektiewe en omgewingsvriendelike manier te vind om hierdie tegnologie op te skaal.

Die studie het gefokus op die omskakeling van besoedeling wat in afvalwater gevind word in halfgeleier-biohibriede direk binne die afvalwateromgewing. Deur die organiese koolstof, swaar metale en sulfaatverbindings wat in afvalwater voorkom as grondstowwe te gebruik, kon die navorsers waardevolle chemikalieë skep.

Industriële afvalwater is kompleks en dikwels giftig vir bakteriële selle, wat dit moeilik maak vir hulle om doeltreffend te metaboliseer. Dit bevat ook hoë vlakke sout en opgeloste suurstof, wat bakterieë met spesifieke vermoëns benodig. Om hierdie uitdagings te oorkom, het die navorsers 'n vinnig groeiende mariene bakterie genaamd Vibrio natriegens gekies, wat uitsonderlike verdraagsaamheid het vir hoë soutkonsentrasie en die vermoë om verskeie koolstofbronne te benut. Hulle het die bakterie gemanipuleer om waterstofsulfied te produseer, wat 'n deurslaggewende rol gespeel het in die skep van CdS-nanopartikels wat lig doeltreffend absorbeer. Hierdie nanopartikels het die produksie van halfgeleierbiohibriede moontlik gemaak, wat die nie-fotosintetiese bakterieë in staat gestel het om lig vir chemiese produksie te gebruik.

Hul primêre teikenchemikalie was 2,3-butaandiol (BDO), 'n waardevolle kommoditeitschemikalie. Die resultate het getoon dat die sonlig-geaktiveerde biohibriede BDO-produksie aansienlik verhoog het in vergelyking met bakteriële selle alleen. Die proses het ook skaalbaarheid gedemonstreer, met suksesvolle sonkraggedrewe BDO-produksie op 'n aansienlike 5-liter-skaal deur werklike afvalwater te gebruik.

Die biohibriede platform verminder nie net die koolstofvoetspoor en produkkoste nie, maar het ook 'n kleiner algehele omgewingsimpak in vergelyking met tradisionele bakteriële fermentasie en fossielbrandstof-gebaseerde produksiemetodes. Daarbenewens kan hierdie biohibriede geproduseer word met behulp van verskeie bronne van afvalwater.

Hierdie navorsing bied 'n belowende pad vir die transformasie van afvalwaterbesoedeling in waardevolle chemikalieë deur sonlig te gebruik, wat 'n volhoubare en eko-vriendelike oplossing vir chemiese vervaardiging bied.

Bronne:

– Pi, S. et al, Songedrewe afval-na-chemiese omskakeling deur afvalwater-afgeleide halfgeleier-biohibriede, Nature Sustainability (2023). DOI: 10.1038/s41893-023-01233-2