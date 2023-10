Nuwe navorsing dui daarop dat mense hulle 23,000 XNUMX jaar gelede in die Amerikas gevestig het

’n Onlangse studie daag vorige oortuigings oor die tydlyn van menslike nedersetting in die Amerikas uit. Tradisioneel het argeoloë geglo dat mense die Noord-Amerikaanse binneland ongeveer 14,000 23,000 jaar gelede bereik het. Nuwe navorsing wat deur gevorderde dateringstegnieke ondersteun word, dui egter daarop dat mense omtrent XNUMX XNUMX jaar gelede in die Amerikas gevestig het.

Hierdie nuwe studie weerlê die idee dat mense die Amerikas bereik het toe die laaste ystydperk verby was. Vorige teorieë het voorgestel dat 'n ysvrye gang tussen twee groot ysplate gevorm het, wat mense in staat stel om van Alaska na die hart van Noord-Amerika te migreer. Hierdie ortodoksie is egter in twyfel getrek aangesien bewyse vir menslike teenwoordigheid in die Amerikas tot 16,000 XNUMX jaar gelede teruggedruk is.

In September 2021 is fossielvoetspore in New Mexico ontdek, wat ongeveer 23,000 7,000 jaar gelede dateer. Hierdie voetspore is gemaak deur 'n groep mense wat by 'n ou meer naby wat nou White Sands is. Die ontdekking van hierdie voetspore voeg XNUMX XNUMX jaar by tot die rekord van menslike teenwoordigheid op die vasteland, wat die Amerikaanse voorgeskiedenis herskryf.

Om die ouderdom van die voetspore te bepaal, het die navorsers radiokoolstofdatering gebruik op gefossileerde stuifmeel wat in sedimentlae bo en onder die voetspore gevind is. Radiokoolstofdatering maak staat op die verval van koolstof-14-isotope in organiese materiaal. Kritici van die studie het kommer uitgespreek oor die "harde water" effek, wat radiokoolstofdatums kan beïnvloed. Die navorsers het egter hierdie bekommernisse aangespreek deur vloeisitometrie te gebruik, 'n mediese tegniek wat gebruik word om fossielstuifmeel te tel en te isoleer vir datering. Die vloeisitometrie-metode het afdoende bewys gelewer dat die voetspore inderdaad van ongeveer 23,000 XNUMX jaar gelede was.

Daarbenewens het die navorsers opties-gestimuleerde luminessensie-datering (OSL) gebruik as 'n onafhanklike kontrole. Hierdie tegniek meet die ophoping van energie binne begrawe kwartskorrels en stel die navorsers in staat om te bepaal wanneer laas die korrels aan sonlig blootgestel is. Die OSL-datums het die bevindinge van die ander dateringsmetodes ondersteun.

Oor die algemeen werp hierdie navorsing nuwe lig op die tydlyn van menslike nedersetting in die Amerikas, wat daarop dui dat mense baie vroeër in die streek gevestig het as wat voorheen geglo is. Die studie demonstreer ook die belangrikheid van gevorderde dating tegnieke en interdissiplinêre samewerking in die ontrafeling van die raaisels van die menslike geskiedenis.

Bronne:

– Nasionale Parkdiens (voetspore beeld)