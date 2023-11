Nuwe strategie verbeter geleiding en stabiliteit van protongeleiers

'n Innoverende benadering om die geleidingsvermoë en stabiliteit van protongeleiers by intermediêre en lae temperature te verbeter, is deur wetenskaplikes by Tokyo Institute of Technology ontdek. Deur skenker-dotering van 'n moedermateriaal met wanordelike intrinsieke suurstofvakatures, in plaas van die algemeen gebruikte aanvaarder-doteringmetode, kon die navorsers die protongeleiding en stabiliteit van perovskiet-tipe protongeleiers aansienlik verbeter. Hierdie deurbraak open nuwe moontlikhede vir die ontwerp van brandstofselle en elektroliseselle.

Protoniese keramiek (of protongeleidende) brandstof/elektrolise selle (PCFC's/PCEC's) kry aandag as 'n volhoubare energietegnologie. Hierdie toestelle het die vermoë om chemiese energie in elektrisiteit om te skakel en omgekeerd met geen emissies by lae of intermediêre temperature. Hulle het die potensiaal om as doeltreffende kragbronne vir verskeie toepassings te dien. Anders as ander soorte brandstofselle en elektroliseerders, maak PCFC's/PCEC's nie staat op edelmetaalkatalisators of duur legerings nie, wat hulle meer koste-effektief maak.

Tot nou toe was daar geen verslae van protongeleiers met beide hoë geleidingsvermoë en hoë stabiliteit by intermediêre en lae temperature nie. Hierdie beperking, bekend as die "Norby-gaping", was vir baie jare 'n uitdaging vir wetenskaplikes. Professor Masatomo Yashima en sy span by Tokyo Tech het egter 'n nuwe strategie ontwikkel om hierdie gaping te oorkom.

In plaas daarvan om aanvaarder-dotering te gebruik, wat onsuiwerhede inbring om suurstofvakatures in die kristalrooster te skep, het die navorsers gefokus op skenkerdotering. Deur die moedermateriaal met 'n skenker-doteermiddel te doteer, kon hulle die protonvang-effek wat met aanvaarderdotering voorkom, verminder. Dit het gelei tot hoë protongeleiding en verhoogde stabiliteit.

Die span se eksperimente en teoretiese ontledings met behulp van gevorderde simulasietegnieke het getoon dat die skenker-gedoteerde materiaal buitengewone protongeleidingsvermoë by intermediêre en lae temperature vertoon. Verder het dit hoë stabiliteit onder verskeie atmosfeer getoon, wat dit 'n belowende kandidaat vir praktiese toepassings maak.

Hierdie ontdekking open nuwe moontlikhede vir die ontwikkeling van protongeleiers vir PCFC's/PCEC's met ongekende werkverrigting. Die strategieë wat deur die navorsers voorgestel word en die ontdekking van die nuwe materiaal het die potensiaal om 'n beduidende impak te maak op die gebied van energie en omgewingswetenskap en -tegnologie.

Vrae:

V: Wat is skenkerdoping?

A: Skenkerdotering behels die inkorporering van 'n doteermiddel in 'n materiaal om sy elektriese geleidingsvermoë te verhoog of sy eienskappe te verander.

V: Wat is aanvaarder-doping?

A: Akseptordotering is 'n metode wat gebruik word om onsuiwerhede in 'n materiaal in te voer om suurstofvakansies te skep en die geleidingsvermoë daarvan te verbeter.

V: Wat is protongeleiers?

A: Protongeleiers is materiale wat protone kan vervoer, wat die omskakeling van chemiese energie in elektrisiteit moontlik maak en omgekeerd in brandstofselle en elektroliseselle.

V: Wat is die "Norby-gaping"?

A: Die "Norby-gaping" verwys na die gebrek aan materiale wat hoë geleidingsvermoë en stabiliteit by intermediêre en lae temperature in protongeleiers toon. Dit was 'n uitdaging vir wetenskaplikes in die veld.