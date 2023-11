Nuwe behandeling vir ACL-trane daag chirurgiese benadering uit en toon belofte

ACL-trane, een van die mees algemene kniebeserings onder atlete, het tradisioneel chirurgie vereis vir effektiewe behandeling. Onlangse navorsing wat in die British Journal of Sports Medicine gepubliseer is, het egter bevind dat 'n nie-chirurgiese benadering, insluitend fisiese terapie en bracing, net so effektief kan wees om genesing te bevorder.

Die studie het 80 deelnemers met ACL-trane gevolg, en nadat 'n nuwe bevestigingsprotokol gevolg is, het 90% van die trane tekens van genesing op 'n MRI getoon. Pasiënte het vir 'n maand 'n stut gedra wat hul knieë in 'n hoek van 90 grade gehou het, wat gehelp het om die geskeurde punte van die ACL naby mekaar te hou en die waarskynlikheid van samesmelting te verhoog. Fisiese terapie is toe geïmplementeer, wat die bewegingsomvang geleidelik vergroot het, en die draadjies is om die drie maande merk verwyder. Opvolg MRI's het aan die lig gebring dat die meerderheid ACL's hulself herstel het.

Stephanie Filbay, hoofskrywer van die studie, het gesê dat hulle meer as 430 pasiënte suksesvol in die kliniese praktyk ondersteun het, met soortgelyke hoë tempo van ACL-genesing en uitstekende pasiëntuitkomste.

Hierdie navorsing daag die konvensionele oortuiging uit dat chirurgie altyd nodig is vir ACL-trane. Dit bied nie net ’n alternatiewe behandelingsopsie vir diegene wat weens finansiële of gesondheidskomplikasies nie chirurgie kan bekostig of ondergaan nie, maar dit laat ook vrae ontstaan ​​oor die langtermynvoordele van chirurgiese ingrypings.

Dr Lyle Micheli, 'n ortopediese chirurg by die Boston Kinderhospitaal, noem hierdie studie 'n potensiële spelwisselaar. Immobilisering van die beseerde knie teen 90 grade deur middel van verspaning maksimeer genesing, soortgelyk aan die stabilisering van gebreekte bene in 'n gips. Hierdie nie-operatiewe behandelingsopsie kan veral voordelig wees vir individue wat nie aan professionele of mededingende sportsoorte deelneem nie.

Alhoewel chirurgie sy voordele het in terme van vinnige herstel en volle funksie herstel, is dit nie sonder risiko's en komplikasies nie. Kwessies soos chroniese onstabiliteit, styfheid, infeksie, bloedklonte en gevoelloosheid kan na die operasie voorkom.

Verstuwing as 'n behandeling vir ACL-trane bied 'n minder indringende benadering wat vergelykbare resultate met chirurgie kan lewer. Verdere navorsing en langtermynopvolging is nodig om die implikasies en voordele van hierdie alternatiewe behandelingsopsie ten volle te verstaan.

FAQ

Wat is die ACL? Die ACL, of anterior kruisligament, is 'n ligament in die knie wat help om rotasiestabiliteit te handhaaf en keer dat die skeenbeen voor die dybeen gly. Dit word gewoonlik beseer tydens aktiwiteite wat skielike rigtingveranderinge of direkte treffers behels, soos sokker, basketbal, ski en sokker. Hoe algemeen is ACL-trane? Kenners skat dat ongeveer 100,000 200,000 tot XNUMX XNUMX mense elke jaar 'n geskeurde ACL in die Verenigde State ly. Dit is een van die mees algemeen beseerde ligamente in die knie. Wat is die standaard chirurgiese behandeling vir ACL-trane? Chirurgie vir ACL-trane behels die vervanging van die geskeurde ligament met 'n oorplanting gemaak van weefsel van die pasiënt se eie senings of dyspiere, of van 'n skenker. Wat is die risiko's van ACL-chirurgie? Potensiële komplikasies van ACL-chirurgie sluit in knieskyfpyn, chroniese onstabiliteit, styfheid, infeksie, bloedklonte en gevoelloosheid. Alhoewel hierdie komplikasies skaars is, kan dit voorkom. Help ACL-chirurgie om artritis te voorkom? ACL-rekonstruksie is lank reeds gedink om die risiko's van die ontwikkeling van artritis te verminder. Onlangse navorsing toon egter dat ongeveer 50% van pasiënte wat chirurgie ondergaan, steeds osteoartritis binne 12 tot 14 jaar ontwikkel. Is dit 'n lewensvatbare opsie vir alle ACL-trane? Terwyl verspaning belofte toon as 'n alternatiewe behandeling vir ACL-trane, kan nie alle gevalle geskik wees vir hierdie benadering nie. Konsultasie met 'n mediese beroep is nodig om die mees geskikte behandelingskursus te bepaal.