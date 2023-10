Verken die toekoms van Britse ruimtemissies met Axiom Space

Die Verenigde Koninkryk se ruimte-agentskap, die UK Space Agency (UKSA), het onlangs 'n nuwe vennootskap aangegaan met Axiom Space, 'n Houston-gebaseerde maatskappy wat spesialiseer in kommersiële ruimtesendings. Die doel van hierdie samewerking is om 'n missie te beplan wat vier ruimtevaarders aan boord betrek, geborg deur kommersiële entiteite. Terwyl gerugte die rondte gedoen het dat die afgetrede Britse ruimtevaarder Tim Peake die sending kan lei, het die UKSA verduidelik dat dit te vroeg is om oor bemanningslede of sendingbesonderhede te spekuleer.

Axiom Space bied 'n alternatief vir tradisionele ruimtestasie-rotasies deur twee weke lange missies na die ruimtestasie te verskaf. Hierdie missies moet egter voldoen aan NASA se regulasies, wat insluit om 'n voormalige agentskap-ruimtevaarder in bevel te hê. Tim Peake, wat saam met die Europese Ruimte-agentskap (ESA) en UKSA gevlieg het tydens Ekspedisies 46/7, was die eerste VK-gebore individu wat buite privaat kontrakte of ander burgerskapreëlings na die ruimte gegaan het.

Die UKSA se missie strook met die land se nasionale ruimtestrategie van 2021, wat fokus op kommersiële geleenthede, internasionale samewerking en die bevordering van wetenskap en tegnologie. Benewens wetenskaplike navorsing en tegnologie-demonstrasies, sou die ruimtevaarders betrokke raak by onderwys- en uitreikaktiwiteite om jongmense in STEAM-vakke en toekomstige loopbane in die ruimtesektor te inspireer.

Op hierdie stadium werk die UKSA en Axiom Space nou saam met ESA oor vluguitvoering en bemanningskeuse. Die sendingkonsep word nog geformuleer, en as dit voortgaan, kan die demonstrasie 'n kritieke rol speel in die sertifisering van nuwe tegnologieë vir toekomstige ruimtesendings. Die UKSA beklemtoon dat die sending nog in die eksplorasiefase is en nie mag vlieg as die konsep nie ooreenstem met geskikte kriteria nie. As die missie egter vorentoe beweeg, sal dit geheel en al deur Britse maatskappye geborg word.

Vrae:

V: Wie is Axiom Space?

A: Axiom Space is 'n Houston-gebaseerde maatskappy wat spesialiseer in kommersiële ruimtemissies.

V: Sal Tim Peake die sending lei?

A: Dit is te vroeg om te spekuleer oor die bemanningslede vir die sending.

V: Wat is die doel van die UKSA se missie?

A: Die missie het ten doel om wetenskaplike navorsing, tegnologiedemonstrasies uit te voer en STEAM-onderwys en toekomstige loopbane in die ruimtesektor te bevorder.

V: Hoe sal die sending gefinansier word?

A: Alle koste vir die missie sal gedek word deur borgskap van maatskappye in die VK.

V: In watter stadium is die sending tans?

A: Die missie is nog in die vroeë beplanningsfase, met die UKSA en Axiom Space wat besig is om die missiekonsep te formuleer.