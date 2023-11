Nuwe Space Odyssey: Tom Hanks ontmoet Artemis 2-span terwyl NASA voorberei vir maansending

Die ikoniese akteur Tom Hanks, bekend vir sy rol as 'n NASA-ruimtevaarder in die 1995 Hollywood-treffer "Apollo 13", het onlangs die geleentheid gehad om die Artemis 2-span van werklike ruimtevaarders te ontmoet. Hierdie ontmoeting het by NASA se Johnson-ruimtesentrum in Houston plaasgevind, waar Hanks nie net saam met die bemanning geposeer het nie, maar ook Mission Control besoek het en 'n geselsie met Expedition 70-ruimtevaarders aan boord van die Internasionale Ruimtestasie gehad het.

Die Artemis 2-span, bestaande uit NASA-ruimtevaarders Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Koch, saam met Jeremy Hansen van die Kanadese Ruimte-agentskap, is deel van NASA se ambisieuse plan om die verkenning van die menslike maan weer te begin. Geskeduleer vir 'n om-die-maan-sending nie vroeër as 2024 nie, is hierdie vier ruimtevaarders gereed om die maan te sirkel as deel van NASA se pogings om 'n volhoubare maan-teenwoordigheid te vestig.

Die Artemis-ooreenkomste, 'n raamwerk vir vreedsame ruimteverkenningsnorme, sal NASA se internasionale samewerking in hierdie maansendings rig. Met 'n groeiende koalisie van internasionale vennote, poog NASA om die weg te baan vir verdere ruimteverkenning en wetenskaplike ontdekkings buite ons planeet.

Ter voorbereiding vir hul komende maan-avontuur het die Artemis 2-span onlangs NASA se Michoud Assembly Facility in New Orleans besoek om die kernstadium van die Space Launch System (SLS)-vuurpyl te hersien. Hierdie kragtige vuurpyl, tesame met die Orion-ruimtetuig, sal die middel wees waardeur die bemanning die Aarde-baan bereik en uiteindelik na die maan gaan.

Die Artemis 2-bemanning se opleiding en voorbereiding behels ook om hulself vertroud te maak met die Orion-ruimtetuig en mediese prosedures. Binnekort sal hulle deelneem aan 'n hersteloefening op see, in samewerking met NASA en die Amerikaanse vloot, om hul terugkeer na die aarde na hul sending na te boots.

Terwyl NASA voortgaan om die nodige komponente vir die Artemis 2-sending saam te stel, insluitend die RS-25-enjins en twee soliede vuurpylversterkers, bou opwinding op vir die volgende hoofstuk in maanverkenning. Die Artemis-program verteenwoordig die mensdom se terugkeer na die maan en lê die grondslag vir toekomstige ruimtesendings wat die grense van menslike kennis en verkenning sal verskuif.

FAQ

Wie is Tom Hanks?

Tom Hanks is 'n bekende Hollywood-akteur wat bekend is vir sy veelsydige reeks rolle en vertonings. In die ruimtegemeenskap is hy veral bekend vir sy uitbeelding van die NASA-ruimtevaarder Jim Lovell in die film "Apollo 13."

Wat is die Artemis 2-missie?

Die Artemis 2-sending is deel van NASA se Artemis-program, wat daarop gemik is om mense na die maan terug te keer en 'n volhoubare maan-teenwoordigheid te vestig. Artemis 2 sal 'n span ruimtevaarders behels wat die maan omsirkel en waardevolle data versamel om toekomstige maansendings te ondersteun.

Wat is die Artemis-ooreenkomste?

Die Artemis-ooreenkomste is 'n ooreenkoms en raamwerk wat deur NASA ontwikkel is om internasionale samewerking in maanverkenning te lei. Hierdie ooreenkomste bevorder vreedsame en samewerkende verkenning van die ruimte en stel norme vas vir die deel van wetenskaplike data, die behoud van ruimte-erfenis en die versekering van die veiligheid van ruimtevaarders.

Wat is die Space Launch System (SLS) vuurpyl?

Die Space Launch System (SLS) vuurpyl is 'n kragtige lanseervoertuig wat deur NASA ontwikkel word. Dit sal die nodige stukrag en vermoëns verskaf om bemanningsmissies buite die Aarde se wentelbaan te loods, insluitend die Artemis-sendings na die maan en moontlik toekomstige missies na Mars.

(Bron: nasa.gov)