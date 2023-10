TOI-1801 b: 'n Gematigde Mini-Neptunus in 'n jong planetêre stelsel

Ons kondig die ontdekking aan van TOI-1801 b, 'n fassinerende gematigde mini-Neptunus wat om 'n jong M-dwergster wentel. TOI-2020 b, wat aanvanklik in April 1801 as 'n TESS-planeetkandidaat geïdentifiseer is, het 'n tydperk van 21.3 dae. Daaropvolgende grondgebaseerde waarnemings, insluitend fotometrie in en buite transito en presiese radiale snelheidsmetings, het egter aan die lig gebring dat die ware tydperk van die planeet 10.6 dae is.

Deur hierdie opvolgwaarnemings het ons vasgestel dat TOI-1801 b 'n massa van 5.74 ± 1.46 M⊕ en 'n radius van 2.08 ± 0.12 R⊕ het. Gebaseer op hierdie metings, kan ons met vertroue aflei dat TOI-1801 b oorwegend uit water en rots saamgestel is, met 'n weglaatbare hoeveelheid (tot 2 massa%) waterstofgas in sy atmosfeer.

Verder plaas die ouderdom van die stelsel, wat na raming ongeveer 900 miljoen jaar is, TOI-1801 b onder die bevolking van jong transiterende eksoplanete. TOI-1801 b, saam met ander bekende eksoplanete, staan ​​uit as 'n unieke lid.

In die diagram wat die massa-radius-verwantskap illustreer, word die onsekerhede van TOI-1801 b uitgebeeld as gekleurde geskakeerde streke met vertrouensvlakke. Die komposisiemodelle, voorgestel deur verskillende gekleurde lyne, verskaf insigte in die potensiële struktuur van die eksoplaneet. Spesifiek, die middelste en regterpanele wys onderskeidelik samestellingsmodelle sonder gas en met 'n gasomhulsel. Die soliede en stippellyne in die regterpaneel dui verskillende temperatuurscenario's vir die gasomhulsel aan.

As verwysing sluit die diagram ook die Aarde en Neptunus in. Daarbenewens sluit ons B22 en M22 as verwysings in as gevolg van teenstrydige resultate wat vir dieselfde planeet gepubliseer is, wat verskillende metings aandui.

Ten slotte, TOI-1801 b verteenwoordig 'n interessante toevoeging tot ons kennis van eksoplanete. Die gematigde aard, samestelling en jong ouderdom daarvan maak dit 'n dwingende teiken vir verdere ondersoek. Die voortdurende studie van sulke eksoplanete dra by tot ons begrip van planetêre vorming en evolusie in diverse omgewings buite ons sonnestelsel.

Definisies:

– TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

– M-dwerg: ’n Tipe hoofreeksster, ook bekend as ’n rooidwerg, met ’n massa tussen 0.08 en 0.6 keer dié van die Son.

– Radiale snelheid (RV): Die meting van 'n ster se beweging na of weg van 'n waarnemer deur die Doppler-skuifeffek te gebruik.

– Massa en Radius: Massa verwys na die hoeveelheid materie in 'n voorwerp, terwyl radius die afstand van die middel na die buitenste oppervlak meet.

– Iso-digtheidlyne: Gestreepte grys lyne op die massa-radius-diagram wat lyne van gelyke digtheid in verskillende samestellingsmodelle voorstel.

– Spesifieke entropie: 'n Termodinamiese eienskap wat die wanorde of willekeurigheid van 'n sisteem kwantifiseer.

– H2: Molekulêre waterstofgas.

– CARMENES en HIRES: Instrumente wat gebruik word vir presiese radiale snelheidsmetings.

