'n Fassinerende ontdekking: Son-analoog-planetêre stelsels

In die soeke om te verstaan ​​hoe planete vorm en ontwikkel, het navorsers hul aandag gevestig op planetêre stelsels rondom son-analoë. Hierdie stelsels bied waardevolle insigte in die prosesse wat planete vorm in omgewings soortgelyk aan ons eie Sonnestelsel. Onlangse bevindinge van 'n studie wat TESS-fotometrie-data en spektroskopiese data wat met die SOPHIE-instrument verkry is, behels, het die opsporing en karakterisering van twee boeiende planetêre stelsels wat om son-analoë TOI-1736 en TOI-2141 wentel [bron] onthul.

Die navorsers het 'n noukeurige spektroskopiese analise gedoen om presiese radiale snelhede (RV) en fisiese eienskappe van die gasheersterre in hierdie stelsels in te samel. TOI-1736 en TOI-2141 speel albei gasheer vir 'n transito-sub-Neptunus, elk met intrige kenmerke. TOI-1736 se sub-Neptunus spog met 'n radius van 2.44±0.18 R⊕, 'n wentelperiode van 7.073088(7) dae, en 'n massa van 12.8±1.8 M⊕. Aan die ander kant vertoon TOI-2141 se sub-Neptunus 'n radius van 3.05±0.23 R⊕, 'n wentelperiode van 18.26157(6) dae, en 'n massa van 24±4 M⊕.

Wat veral boeiend van TOI-1736 is, is sy langtermyn RV-variasies, wat dui op 'n twee-planeet oplossing wat gepaard gaan met 'n lineêre neiging. Die buitenste metgesel, bekend as TOI-1736 c, demonstreer 'n RV semi-amplitude van 201.1±0.7 ms−1, wat 'n geprojekteerde massa van mcsini=8.09±0.20 MJup voorstel. Deur die GAIA DR3 astrometriese oortollige geraas te ontleed, kon die navorsers die massa van TOI-1736 c tussen 8.7+1.5−0.6 MJup skat. Hierdie superreusplaneet volg 'n eksentrieke wentelbaan met 'n wentelperiode van 570.2±0.6 dae, 'n eksentrisiteit van 0.362±0.003 en 'n semi-hoofas van 1.381±0.017 au. Opmerklik genoeg woon TOI-1736 c in die bewoonbare sone van sy sonanaloog, en ontvang ongeveer 0.71±0.08 keer die bolometriese vloed wat op Aarde voorval.

Ontledings van die massa-radius-verwantskap vir die deurgaande sub-Neptunes, TOI-1736 b en TOI-2141 b, dui daarop dat albei hierdie planete waarskynlik 'n digte rotskern soortgelyk aan die Aarde en 'n omhulsel ryk aan water besit [bron]. Hierdie bevindinge werp nuwe lig op die diverse planetêre stelsels wat in ons heelal bestaan ​​en verskaf waardevolle insigte in planetêre vorming en evolusie.

FAQ

V: Wat is 'n sonkraganaloog?

A: 'n Sonanaloog is 'n ster wat baie soos ons Son lyk in terme van sy fisiese eienskappe.

V: Wat is TESS?

A: TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) is 'n ruimteteleskoop wat ontwerp is om na eksoplanete te soek deur die transito-metode te gebruik.

V: Wat is die massa-radius verhouding vir planete?

A: Die massa-radius-verhouding verwys na die verwantskap tussen 'n planeet se massa en sy radius. Dit help wetenskaplikes om die samestelling en struktuur van 'n planeet af te lei.

V: Wat is die bewoonbare sone?

A: Die bewoonbare sone is die streek rondom 'n ster waar toestande geskik kan wees vir die bestaan ​​van vloeibare water, 'n sleutelbestanddeel vir lewe soos ons dit ken.