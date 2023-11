Nuwe studie dui daarop dat huidige aardbewings naskokke vanaf die 1800's kan wees

'n Onlangse studie gebaseer op statistiese metodologie het 'n intrige teorie voorgestel – vandag se aardbewings in sekere dele van die Verenigde State kan naskokke wees van kragtige seismiese gebeurtenisse wat in die 1800's plaasgevind het. Die studie wat deur Yuxuan Chen, 'n geowetenskaplike aan die Wuhan Universiteit, gedoen is, het ten doel gehad om die voortdurende seismiese aktiwiteit in stabiele Noord-Amerika te ondersoek en te bepaal of dit aan naskokke of gereelde seismiese aktiwiteit toegeskryf kan word.

Gedurende die 1800's het die sentrale en oostelike streke van die Verenigde State van die kragtigste aardbewings in die land se geskiedenis ervaar. Nou, byna 200 jaar later, word voorgestel dat hierdie streke steeds naskokke van daardie ou aardbewings kan ervaar.

Seismiese aktiwiteit in gebiede naby aan waar hierdie historiese aardbewings plaasgevind het, het tot vandag toe algemeen gebly. Dit laat die moontlikheid ontstaan ​​dat die huidige aardbewings langdurige naskokke van daardie ouer seismiese gebeure kan wees. Dit is egter ook aanneemlik dat hulle die opbou van spanning kan aandui wat in die toekoms tot groter aardbewings lei, of dit kan die normale vlak van skudding wees wat in hierdie gebiede verwag word.

Om te onderskei tussen tekens van groter aardbewings en gereelde skudding kan uitdagend wees totdat 'n beduidende aardbewing plaasvind. Wetenskaplikes het egter die vermoë om naskokke te identifiseer en die oorsake daarvan te bepaal. Om die redes agter die voortdurende aardbewings te verstaan, is van kardinale belang om die toekomstige risiko vir hierdie gebiede te bepaal, selfs al veroorsaak die huidige skudding nie wesenlike skade nie.

Om die teorie te ondersoek, het die navorsingspan drie groot aardbewinggebeure wat tussen die 1660's en 1886 plaasgevind het, noukeurig ondersoek. Hierdie gebeure het die suidoostelike Quebec-aardbewing in 1663, 'n reeks aardbewings naby die Missouri-Kentucky-grens van 1811 tot 1812, en die Charleston ingesluit. aardbewing in Suid-Carolina in 1886. Hierdie aardbewings word beskou as die belangrikste gebeurtenisse wat onlangs in stabiele Noord-Amerika plaasgevind het, met groter aardbewings wat tipies 'n groter aantal naskokke veroorsaak het.

Die span het die naaste buur-metode, 'n statistiese tegniek, gebruik om aardbewingdata wat van die US Geological Survey (USGS) verkry is, te ontleed. Hierdie metode het hulle toegelaat om te bepaal of onlangse aardbewings waarskynlik naskokke of bloot gereelde seismiese aktiwiteit was. Deur die nabyheid van elke aardbewing aan sy voorganger te ondersoek en die gewone skuddingspatrone in die gebied in ag te neem, kan wetenskaplikes 'n verband met die hoofaardbewing vestig.

Hierdie studie bied 'n waardevolle perspektief op die voortdurende aardbewings in stabiele Noord-Amerika, wat daarop dui dat die seismiese aktiwiteit dieper wortels in die streek se geskiedenis kan hê. Verdere navorsing en ontleding is nodig om die aard van hierdie aardbewings en hul implikasies vir toekomstige seismiese gebeurtenisse ten volle te begryp.

FAQ

Wat is 'n naskok?

’n Naskok is ’n kleiner aardbewing wat ná ’n groot aardbewing plaasvind, gewoonlik in dieselfde geografiese gebied.

Wat veroorsaak naskokke?

Naskokke word veroorsaak deur die aanpassing en vrystelling van spanning in die aardkors na 'n groot aardbewing.

Hoe verskil naskokke van gewone seismiese aktiwiteit?

Naskokke vind naby die oorspronklike aardbewing plaas en hou direk daarmee verband. Gereelde seismiese aktiwiteit, aan die ander kant, is die natuurlike voorkoms van aardbewings in 'n bepaalde gebied sonder enige direkte verband met 'n voorafgaande aardbewing.