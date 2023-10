Stabiliteit en waarneembaarheid van eksomoons wat wentel om HIP 41378 f

’n Onlangse studie wat deur sterrekundiges aan die Universiteit van Kalifornië, Berkeley, gedoen is, ondersoek die moontlikheid van eksomane, of mane rondom eksoplanete. Terwyl eksoplanete die fokus van baie navorsing en ontdekking was, het eksomane ontwykend gebly. Die skrywers van hierdie artikel poog om die stabiliteit en waarneembaarheid van eksomane wat wentel om HIP 41378 f, 'n gematigde Joviaanse planeet, te ondersoek.

Die soektog na eksomane brei die soektog na potensiële bewoonbare planete buite die bewoonbare sone uit. Gasreuse soos Jupiter in ons eie Sonnestelsel kan moontlik bewoonbare mane huisves. Mane soos Europa en Titan, met hul ondergrondse oseane en vloeibare koolwaterstofriviere, het reeds sterrekundiges se belangstelling geprikkel. Die skrywers het gekies om te fokus op HIP 41378 f, 'n laemassa Jowiese planeet met die laagste digtheid onder bekende eksoplanete.

Om te bepaal of eksomoons in hierdie stelsel kan bestaan, het die skrywers dinamiese simulasies uitgevoer wat N-liggaamsimulasies genoem word. Hierdie simulasies het getoets of satelliete stabiele wentelbane rondom HIP 41378 f in die teenwoordigheid van ander planete in die stelsel kon handhaaf. Die resultate het getoon dat eksomane so massief as 0.15 keer die massa van die aarde stabiel kan wees oor honderdduisend jaar, wat die moontlikheid van verdere verkenning oopmaak.

Die skrywers het ook waarnemingsdata van die Hubble-ruimteteleskoop (HST) ondersoek om te bepaal of eksomane deur transito-waarnemings opgespoor kan word. Deur die ligkurwe van HIP 41378 f met en sonder 'n gesimuleerde eksomaan te vergelyk, het hulle klein effekte gevind wat veroorsaak word deur die teenwoordigheid van 'n eksomaan. Die huidige data van HST en die K2-sending was egter nie voldoende om met selfvertroue die teenwoordigheid van eksomone te bepaal nie. Toekomstige missies, soos die James Webb-ruimteteleskoop (JWST), hou die potensiaal in om meer definitiewe antwoorde te verskaf.

Ten slotte wys hierdie studie op die opwindende vooruitsig van eksomane wat rondom eksoplanete bestaan. Die stabiliteit van eksomane rondom HIP 41378 f dui daarop dat hulle 'n algemene verskynsel in ander planetêre stelsels kan wees. Terwyl huidige waarnemings onoortuigend is, bied toekomstige missies soos die JWST hoop vir die opsporing en bestudering van eksomoons, wat ons begrip van die heelal uitbrei.

Bronne:

– Harada, CK, Dressing, CD, Alam, MK, Kirk, J., Lopez-Morales, M., Ohno, K., … Wheatley, PJ (2021). Stabiliteit en waarneembaarheid van eksomane wat wentel om HIP 41378 f, 'n gematigde Joviaanse planeet met 'n abnormale lae skynbare digtheid. Die Astronomiese Tydskrif. [Aanvaar, oop toegang]