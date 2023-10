NASA sal vuurpyle loods tydens 2023 ringvormige verduistering om die uitwerking op die boonste atmosfeer te bestudeer

’n NASA-klinkende vuurpylsending genaamd Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP) sal drie vuurpyle tydens die ringvormige sonsverduistering op 14 Oktober 2023 lanseer om die impak van die skielike afname in sonlig op die boonste atmosfeer te bestudeer. Onder leiding van Aroh Barjatya, 'n professor aan die Embry-Riddle Aeronautical University, is die APEP-sending daarop gemik om die veranderinge in die ionosfeer te ondersoek - die streek van die atmosfeer waar sonlig met atome in wisselwerking tree om ione en elektrone te vorm.

Tydens 'n sonsverduistering ervaar die ionosferiese temperatuur en digtheid 'n vinnige daling en styg dan weer, wat veroorsaak dat golwe deur die ionosfeer rimpel. Deur vuurpyle buite die baan van ringvormigheid te lanseer - die area waar die maan die son ten volle bedek - beplan die APEP-span om instrumente te ontplooi wat veranderinge in elektriese en magnetiese velde, digtheid en temperatuur sal meet. Hierdie metings sal die eerste gelyktydige waarnemings wees vanaf verskeie plekke in die ionosfeer tydens 'n sonsverduistering.

Benewens die vuurpylmetings, sal die APEP-sending ook grondgebaseerde waarnemings van mede-ondersoekers by die Air Force Research Laboratory en die Massachusetts Institute of Technology se Haystack Observatory gebruik. Hoë hoogte ballonne wat deur studente van Embry-Riddle gelanseer word, sal weerveranderinge meet soos die verduistering verbygaan.

Die APEP-vuurpyle sal in Oktober 2023 vanaf New Mexico gelanseer word en sal dan tydens 'n totale sonsverduistering in April 2024 van NASA se Wallops Flight Facility in Virginia herwin en herlanseer word. Hierdie bekendstellings sal insig gee in die wydverspreide uitwerking van 'n verduistering op die boonste atmosfeer.

Bronne: NASA, Scientific Visualization Studio