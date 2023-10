Die dringende behoefte om bedrog en wangedrag in mediese navorsing aan te spreek

In sy nuwe boek, "Trust in Medical Research", beklemtoon Warwick P. Anderson, 'n emeritusprofessor in fisiologie en biomediese wetenskappe aan die Monash Universiteit in Australië, die dringende probleem van bedrog- en rommelwetenskap op die gebied van mediese navorsing. Anderson erken dat wetenskaplikes dit dikwels uitdagend vind om die teenwoordigheid van bedrog en wangedrag binne hul gemeenskap te erken, en verkies om die idealistiese siening te handhaaf dat die wetenskap immuun is teen sulke kwessies.

Terwyl onbedoelde foute en onkunde verantwoordelik is vir sommige foutiewe navorsingsbevindinge, voer Anderson aan dat daar individue is wat doelbewus die grense verskuif, data vervaardig en bedrieg in die strewe na persoonlike ambisie en finansiële gewin. Die wetenskaplike gemeenskap was egter nie bereid om die kwessie van navorsingsbedrog openlik te bespreek nie, wat die probleem vererger deur 'n siklus van onkunde voort te sit.

Portuurbeoordeling, die replikasie van eksperimente en die selfkorrigerende aard van wetenskap word dikwels voorgehou as effektiewe meganismes om bedrog teë te werk. Anderson waarsku egter dat portuurbeoordeling nie onfeilbaar is om bedrieglike navorsing op te spoor nie, replikasiestudies ontvang min ondersteuning van befondsers, en negatiewe resultate van replikasies sukkel om gepubliseer te word. Gevolglik bepleit hy dat wetenskaplikes betrokke raak by meer besprekings oor navorsingswangedrag om die probleem doeltreffend te bekamp.

Om hierdie kwessie aan te spreek, stel Anderson voor dat mediese navorsing in 'n ware beroep moet verander. Anders as velde soos medisyne en tandheelkunde, is daar geen spesifieke opleidingsprogramme of akkreditasievereistes vir mediese navorsers nie. Anderson glo dat die implementering van professionele sertifiseringsprosesse, bevoegdheidstandaarde en etiese riglyne in mediese navorsing navorsers aanspreeklik sal hou vir hul optrede en die integriteit van die professie sal beskerm.

Anderson erken kommer dat interne kritiek deur kritici, insluitend politici, uitgebuit kan word om wetenskaplike navorsing te ondermyn en befondsing te beheer. Hy beklemtoon egter dat die langtermynrisiko van gebrek aan optrede hierdie bekommernisse ver swaarder weeg. Hy doen 'n beroep op wetenskaplikes om navorsingspraktyke, befondsingsvoorstelle en publikasies krities te ondersoek en aktief oplossings te soek om bedrog en wangedrag aan te spreek ten einde die reputasie van mediese navorsing te beskerm.

Bron: Warwick Anderson se boek, "Trust in Medical Research"

Let wel: Die bronartikel verskaf nie 'n URL nie.