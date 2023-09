Geprogrammeerde DNA-uitwissing: 'n verrassende verskynsel in evolusie

’n Onlangse studie wat deur Marie Delattre en haar span by École Normale Supérieure in Lyon gedoen is, het lig gewerp op ’n intrigerende verskynsel genaamd geprogrammeerde DNA-eliminasie (PDE). PDE vind plaas wanneer organismes doelbewus gedeeltes van hul genoom verwyder, wat die tradisionele oortuiging weerspreek dat die genoom bewaar moet word en getrou aan die volgende generasie oorgedra moet word.

Alhoewel PDE slegs in ongeveer 100 spesies oor verskillende vertakkings van die lewe waargeneem is, kan dit meer algemeen wees as wat voorheen gedink is. Delattre se studie het gefokus op die nematode Mesorhabditis belari, wat gevind is om ongeveer een derde van sy genoom tydens ontwikkeling uit te skakel. Die geskrapte volgordes was meestal herhalende stukke nie-koderende DNA, insluitend transposons, wat self-repliserende DNA-volgordes is wat beide skadelike en voordelige uitwerking op die gasheer kan hê.

Die verwydering van hierdie herhalende DNS-volgordes deur PDE dui daarop dat organismes soos M. belari parasitiese DNS aktief uitskakel, soos transposons, wat met normale sellulêre funksies kan inmeng. Deur van hierdie reekse ontslae te raak, kan selle hul genome beskerm en doeltreffende funksionering verseker. PDE kan egter ook ander funksies hê. Delattre spekuleer dat, behalwe om parasiete te bestry, PDE selle kan help om hul genome te stroomlyn terwyl hulle deur verskillende lewensfases oorgaan.

Die ontdekking van PDE dateer terug na 1887 toe Theodor Boveri die verskynsel waargeneem het in 'n nematode wat perde parasiteer. Dit het egter 'n randkonsep gebly totdat meer onlangse navorsing lig gewerp het op die betekenis daarvan. Wetenskaplikes het nou PDE in verskeie organismes geïdentifiseer, insluitend eensellige siliate, insekte en sangvoëls.

Delattre se studie bevestig nie net die bestaan ​​van PDE nie, maar verskaf ook insigte in die meganismes daaragter. Deur PDE en sy potensiële funksies te verstaan, kan navorsers die ingewikkelde verhouding tussen selle en hul genome ontrafel, wat nuwe weë van evolusionêre navorsing oopmaak.

Bronne:

