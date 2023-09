Bewyse dui daarop dat antieke seediere dalk gehelp het om die evolusie van neurone te vorm

’n Onlangse studie wat in die joernaal Cell gepubliseer is, ondersoek die evolusie van neurone in diere, met die fokus op placozoans, millimeter-grootte seediere. Navorsers by die Sentrum vir Genomiese Regulering in Barcelona het ontdek dat gespesialiseerde sekretoriese selle wat in placozoans gevind word, moontlik die voorlopers van neurone in meer komplekse diere kan wees.

Placozoans is eenvoudige wesens wat nie liggaamsdele of organe het nie. Hulle is ongeveer so groot soos 'n groot sandkorrel en voed op alge en mikrobes in vlak, warm see. Hierdie diere het na raming ongeveer 800 miljoen jaar gelede vir die eerste keer op aarde verskyn en is een van die vyf hooflyne van diere.

Die navorsers het verskeie molekulêre tegnieke en berekeningsmodelle gebruik om die verskillende seltipes in placozoans te karteer en te verstaan ​​hoe hulle ontwikkel het. Hulle het "selatlasse" geskep wat hulle in staat gestel het om trosse of "modules" van gene wat met spesifieke seltipes geassosieer word, te identifiseer. Deur verskillende spesies te vergelyk, het hulle gerekonstrueer hoe hierdie selle met verloop van tyd ontwikkel het.

Die studie het aan die lig gebring dat placozoans nege hoofseltipes het wat verbind word deur intermediêre seltipes wat tussen hulle oorgaan. Hierdie selle groei en verdeel om die balans te handhaaf wat nodig is vir die dier om te beweeg en te eet. Interessant genoeg het die navorsers 'n duidelike groep peptidergiese selle in placozoans ontdek wat ooreenkomste met neurone deel. Hierdie ooreenkomste is nie gevind in ander vroeë-vertakte diere soos sponse of kamjellies nie.

Die navorsers het bevind dat die peptidergiese selle in placozoans differensieer soortgelyk aan die proses van neurogenese in meer gevorderde diere. Hulle het ook geenmodules wat nodig is vir die pre-sinaptiese steier van 'n neuron, wat hulle in staat stel om boodskappe uit te stuur. Hulle het egter nie die komponente wat nodig is vir die ontvangkant van 'n neuronale boodskap of vir die gelei van elektriese seine nie.

Daarbenewens het die studie getoon dat plakosoïese seltipes met mekaar kommunikeer deur spesifieke proteïene genaamd GPCR's en neuropaptiede te gebruik, soortgelyk aan hoe neurone kommunikeer deur neuropaptiede in verskeie fisiologiese prosesse te gebruik.

Die bevindinge dui daarop dat die evolusie van neurone ongeveer 800 miljoen jaar gelede begin het met die opkoms van sekretoriese selle in placozoans. Met verloop van tyd het hierdie selle nuwe geenmodules gekry wat die ontwikkeling van post-sinaptiese steiers, aksone, dendriete en ioonkanale moontlik gemaak het, wat tot die vorming van ware neurone gelei het.

Hierdie studie werp lig op die vroeë stadiums van neuron-evolusie en verskaf insigte in die oorsprong van komplekse senuweestelsels wat vandag in meer gevorderde diere gesien word.

Bronne:

– [Seljoernaal](https://cell.com)

– [Sentrum vir Genomiese Regulering](https://www.crg.eu/)