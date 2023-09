Die evolusie van neurone: insigte van Placozoans

Navorsers van die Sentrum vir Genomiese Regulering in Barcelona het 'n beduidende ontdekking gemaak oor die evolusie van neurone. Hulle het hul studie gefokus op placozoans, millimeter-grootte seediere, en gevind dat die gespesialiseerde sekretoriese selle in hierdie antieke diere moontlik aanleiding gegee het tot neurone in meer komplekse organismes.

Placozoans is eenvoudige wesens wat ongeveer 800 miljoen jaar gelede die eerste keer op aarde verskyn het. Hierdie klein diertjies het geen liggaamsdele of organe nie en oorleef deur op alge en mikrobes te wei. Die navorsers het ontdek dat peptidergiese selle in placozoans seine van neurogenese toon en geenmodules besit soortgelyk aan pre-sinaptiese neuronale strukture. Hierdie selle gebruik ook 'n kommunikasiestelsel soortgelyk aan neuropeptiedgedrewe prosesse wat in neurone voorkom.

Die studie het behels die kartering van die verskillende seltipes in placozoans en die ontleding van hul eienskappe en geenmodules. Die navorsing het aan die lig gebring dat plakosoïese selle van stam-epiteelselle onderskei deur seine wat na neurogenese lyk. Hulle het ook geenmodules wat nodig is vir die pre-sinaptiese steier van 'n neuron. Hulle het egter nie die komponente vir die ontvangkant van 'n neuronale boodskap nie en is nie in staat om elektriese seine te gelei nie.

Die ooreenkomste tussen peptidergiese selle in placozoans en neurone is merkwaardig. Hierdie selle het baie algemene kenmerke met primitiewe neuronale selle, wat daarop dui dat hulle 'n evolusionêre stapsteen na die ontwikkeling van neurone kan wees.

Hierdie ontdekking daag vorige idees oor die evolusie van neurone uit en dui daarop dat die fondamente van neurone 800 miljoen jaar gelede begin vorm het. Vanuit 'n evolusionêre oogpunt, kan vroeë neurone begin het as peptidergiese sekretoriese selle soortgelyk aan dié wat in placozoans gevind word. Met verloop van tyd het hierdie selle nuwe geenmodules gekry en ontwikkel tot die ingewikkelde neurale stelsels wat in meer gevorderde diere waargeneem word.

Alhoewel daar nog meer is om te leer oor die evolusionêre verhaal van senuweestelsels, bied hierdie navorsing waardevolle insigte oor die oorsprong van neurone. Die teenwoordigheid van molekulêre ooreenkomste tussen plakosoïese selle en neurone laat vrae ontstaan ​​oor die trajek van neuron-evolusie en die unieke eienskappe van verskillende diere-afstammelinge.

Bron: Sentrum vir Genomiese Regulering