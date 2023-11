Nuwe ontdekkings onthul die geheime van die hoogvlieënde muise van die Puna de Atacama

By

In die afgeleë Puna de Atacama, 'n onherbergsame streek wat gekenmerk word deur sy strawwe toestande en gebrek aan hulpbronne, het 'n onverwagte verskynsel wetenskaplikes vir dekades lank kopkrap. Ten spyte van die ysige temperature, meedoënlose winde en skaars water, is bergklimmuise ontdek wat op hoogtes van meer as 6,000 XNUMX meter op die hoë vulkane van die hoë woestynplato oorleef.

Voorheen het argeoloë aangeneem dat hierdie muise, bekend as Punta de Vacas-blaaroormuise, na die bergtoppe gebring is as offergawes deur die antieke Inkamense wat pelgrimstogte na hierdie heilige plekke onderneem het. Nuwe navorsing daag egter hierdie lang gekoesterde oortuiging uit.

Evolusionêre bioloog Jay Storz en sy span van die Universiteit van Nebraska-Lincoln het 'n uitgebreide soektog oor 21 vulkaniese pieke in die streek gedoen en op merkwaardige vondste gestruikel. Hulle het 13 muismummies op pieke hoër as 6,000 XNUMX meter ontdek, wat onmiskenbare bewyse bied van hierdie buitengewone wesens wat die kans trotseer en hul teenwoordigheid in sulke ekstreme omgewings vestig.

Merkwaardig genoeg kon Storz en sy kollega selfs 'n lewendige blaaroormuis bo-op 'n 6,700 XNUMX meter hoë vulkaan vasvang, wat vorige rekords vir soogdierlewe op sulke hoë hoogtes gebreek het. Hierdie ontdekking het die wetenskaplike gemeenskap geskok.

Die navorsers glo dat die muise die bergtoppe uit eie beweging bereik het, soos blyk uit hul genetiese ontleding. Deur die bestudering van die gemummifiseerde muise, het die wetenskaplikes vasgestel dat hul DNA ooreenkom met dié van ander populasies van blaaroormuise wat op laer hoogtes gevind word. Hierdie bevinding dui daarop dat die muise van die bergtoppe deel is van die groter bevolking en nie 'n duidelike subpopulasie nie.

Die raaisels rondom die oorlewing en aanpassing van hierdie hoogvlieënde muise het navorsers bekoor. Hulle is nou daarop gefokus om die meganismes te verstaan ​​wat hierdie veerkragtige wesens in staat stel om in sulke uiterste toestande te floreer. Deur blaaroormuise van verskillende hoogtes te versamel en hulle aan verskillende hoogtes te akklimatiseer, hoop wetenskaplikes om die genetiese aanpassings te ontdek wat verantwoordelik is vir hul buitengewone veerkragtigheid.

Soos die ondersoek voortgaan, is een ding duidelik – die Puna de Atacama het geheime wat wag om ontrafel te word, geheime wat konvensionele wysheid oor die grense van lewe op Aarde trotseer.

vrae:

V: Hoe oorleef die muise in die uiterste toestande van die Puna de Atacama?

A: Wetenskaplikes probeer steeds die presiese meganismes bepaal wat die muise toelaat om te oorleef, maar die genetiese ontleding dui daarop dat hulle deel is van dieselfde bevolking as muise wat op laer hoogtes gevind word.

V: Kon die muise deur antieke beskawings na die bergtoppe gebring gewees het?

A: Terwyl dit aanvanklik geglo is om die geval te wees, dui nuwe navorsing daarop dat die muise die bergtoppe op hul eie bereik het.

V: Wat hoop navorsers om deur hul studie van hierdie muise te ontdek?

A: Wetenskaplikes bestudeer die genetiese aanpassings van die muise om te verstaan ​​hoe hulle in sulke moeilike toestande floreer.

V: Hoekom is die ontdekking van hierdie muise betekenisvol?

A: Die oorlewing van warmbloedige soogdiere op sulke hoë hoogtes in uiterste toestande daag ons begrip van die grense van lewe op Aarde uit.